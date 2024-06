Po napadu je izraelska vojska sporočila, da so njena letala izvedla natančen napad na prostore Hamasa znotraj šole Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in pri tem ubila več pripadnikov tako Hamasa kot Islamskega džihada, ki da so sodelovali v napadu na jug Izraela 7. oktobra lani, v katerem je bilo ubitih okrog 1200 ljudi.

Gibanje Hamas je po napadu Izrael obtožilo grozljivega pokola in navedlo, da je bilo napadu ubitih najmanj 27 ljudi.

Posnetki na družabnih omrežjih razkrivajo razdejanje in številne mrtve, ki ležijo po tleh, zaviti v rjuhe.

⚠️Gazans report between 32 and 40 dead in an IDF attack on a UNRWA school in Nazareth in the center of the Gaza Strip. pic.twitter.com/VSDJ1R3KdQ