Kaja Bucik Vavpetič: Srebrne vezi (Cankarjeva založba)

V fantazijski svet bogetega slovenskega ljudskega izročila, kjer domujejo prelepe rusalke, čateži in domovoji, je postavljen literarni prvenec prevajalke in pisateljice Kaje Bucik Vavpetič, ki je napisala ljubezenski roman o knežni Mili in vodji cestnih razbojnikov Gabru. Gre za enega prvih romanov nove zbirke Razmerja, ki ima za cilj povzdigniti sloves ljubezenskega romana, mu odvzeti negativen prizvok in pokazati, da za berljivo zgodbo ni nujno treba žrtvovati leposlovnega dostojanstva.

Jerzy Franczak: NN (Prevod: Tatjana Jamnik; KUD Police Dubove)

Poljski pisatelj Jerzy Franczak je slovenskim bralcem znan po trilogiji, v kateri stranski liki prejšnje knjige stopajo v prvi plan naslednje. Pričujoče delo je zadnje v trojici knjig in spremlja naključne mimoidoče, ki v deževni noči v Krakovu naletijo na nezavestnega moškega. Kdo je? Kakšna je njegova zgodba? Med ugotavljanjem neznančeve identitete bralec prek osebnih izpovedi bolje spozna več posameznikov z različnih stopničk družbene lestvice in s tem dobi vpogled v sodobno poljsko družbo.

Sergije Dimitrijević: Tuji kapital v gospodarstvu bivše Jugoslavije (Prevod: Marko Kržan; Založba Sophia)

Srbski pravnik, ekonomist in zgodovinar Sergije Dimitrijević (1912-1987) je leta 1958 objavil študijo, v kateri je analiziral vpliv tujega kapitala na gospodarstvo Kraljevine Jugoslavije. Gre za delo, ki se podrobneje ukvarja z ekonomsko zgodovino Jugoslavije do druge svetovne vojne. Kot v spremni besedi zapiše beograjski sociolog dr. Rade Pantić, monografija med drugim na primerih dokazuje, kako močno je bil tuj kapital zraščen z jugoslovanskim državnim aparatom, vladajočim razredom in z elitami.

Arnold Schwarzenegger: Bodite koristni (Založba Primus)

Nekoč bodibilder, nato igralski zvezdnik in zatem še guverner Kalifornije - Avstrijec Arnold Schwarzenegger se je večkrat prekvalificiral. V zadnjem času se udejstvuje predvsem kot fitnes trener in zaščitnik živali, čas pa najde tudi za motivacijske govore in pisanje knjig. Po frazi, ki se je je naposlušal v otroštvu, “bodi koristen!”, je naslovil knjigo, v kateri je strnil svoja spoznanja o tem, kako uspeti v življenju. Delno avtobiografsko delo vključuje številne napotke, kako doseči cilje.

Gulraiz Sharif: Ej, poslušaj! (Prevod: Darko Čuden; Mladinska knjiga)

Pred 15-letnim Mahmudom so poletne počitnice, ki jih namerava preživeti s svojimi prijatelji iz blokovskega naselja. Toda na obisk v Oslo prihaja njegov stric iz Pakistana, ki bo želel, da mu nečak razkaže mesto. Kot se izkaže, je tudi to lahko povsem zabavno, zaplete pa se, ko si stric zaželi ostati na Norveškem. Mladinski roman potomca pakistanskih priseljencev Gulraiza Sharifa o tem, kako je, če si temnejše polti ter drugačnega kulturno-verskega ozadja, je na Norveškem postal velika uspešnica.