No, niso ga dočakali, vse do danes, ko se je ustavno sodišče naveličalo čakati Goloba in mu je tisti hepiend naložilo kar z dopolnilno odločbo, s katero je določilo način izvršitve odločbe o neustavnih sodniških plačah, kar bo zaradi zamude in oklevanja vlado sicer stalo več, kot je kadar koli načrtovala.

Kot bi se šalil, pa je premier Golob kakšno urico, dve po objavi te dopolnilne odločbe spet pohitel z novimi obljubami, češ da bo od leta 2025 za prihodnjih deset let za gradnjo javnih najemnih stanovanj namenjenih do 100 milijonov evrov na leto, pri čemer sploh ni jasno nikomur, Golobu še najmanj, od kod bo država črpala sredstva za ta sistemski vir stanovanjskega financiranja. Kot da bi Golob upal, da mu bo na koncu tudi ta stanovanjski hepiend moral določiti kak sodni organ.