Že pred tekmo s Turčijo, novinko v ligi narodov, so iz Ottawe prišle dobre novice za slovensko reprezentanco v boju za uvrstitev na olimpijske igre. Oba njena najbližja zasledovalca, Argentina in Kuba, sta ostala praznih rok proti ZDA in Kanadi, da pa bi bil dan popoln, so v tekmi s Turki poskrbeli kar izbranci Gheorgheja Cretuja sami. Nekaj več težav so imeli le v drugem nizu, v katerem so tudi rešili zaključno žogo za turško izenačenje na 1:1 v nizih, v prvem in tretjem nizu pa njihova zmaga ni bila vprašljiva. Argentinci zdaj za njimi zaostajajo za 34,46 točke, Kubanci že za 83,39, Srbi na petem mestu, ki so včeraj ponoči igrali z Nizozemsko, pa že za skorajda neulovljivih 97,49 točke.

Ker je v boju za uvrstitev v Pariz pomemben prav vsak niz, Cretu ni želel ničesar tvegati, zato je od prve točke naprej igral v svoji najmočnejši zasedbi, z Gregorjem Ropretom na podaji, Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem na sprejemu, Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom v bloku ter Tončkom Šternom na korektorskem položaju ter Janijem Kovačičem na liberu. Že sredi niza so slovenski odbojkarji po asu Kozamernika in bloku Pajenka vodili s 14:8. Slovenski odbojkarji so vodili tudi z 19:12, vendar so se jim Turki z asom Ramazana Mandiracija približali na točko zaostanka (21:20). V končnici so slovenski odbojkarji spet pokazali pravi obraz, nalet Turkov je zaustavil razpoloženi Štern, niz pa se je končal po lastnih napakah bratov Adisa in Mirze Lagumdžije.

V drugem nizu sta se ekipi do trinajste točke menjavali v vodstvu, prvi pa so do treh točk prednosti prišli turški odbojkarji, ki so po napadu Adisa Lagumdžije povedli s 15:13, nato pa po točki Bedirhana Bülbüla z 18:15. Tri točke prednosti je turška ekipa, ki jo od letošnje sezone vodil Francoz Cedric Enard, imela še pri izidu 21:18, toda po dveh zaporednih napadih Tineta Urnauta je bil izid že na 21. točki izenačen. Slovenski kapetan bo sicer tudi v prihodnji sezoni igral na Japonskem, le da bo ekipo JTEKT Stings zamenjal za Nagojo, za katero je leta 2020 igral tudi dolgoletni slovenski reprezentant, Mitja Gasparini. V napeti končnici so vseeno prvi do zaključne žoge prišli turški odbojkarji, ki je niso izkoristili, zato pa so jo po bloku Čebulja slovenski. Tudi v tretjem nizu so prvi do dveh točk prednosti prišli Turki (10:8), vendar je Štern izenačil na 10:10, na njegov servis pa je Slovenija nasprotnikom pobegnila za štiri točke (15:11). Še bliže končni zmagi so bili slovenski odbojkarji po napadu Pajenka za vodstvo s 17:12. Visoke prednosti niso zapravili, z blokom pa je zmago, s katero so na prvem mestu prehiteli Poljake, ki imajo tekmo manj, potrdil Ropret.

»Morda naša kakovost ni bila na taki ravni, kot bi si želeli, ampak nam tudi Turki tega niso dovolili. Imajo kakovostno reprezentanco, in čeprav jim je manjkal prvi podajalec, so se borili od prve do zadnje točke. Ko smo malo bolj pritisnili s servisom, nam je bilo precej lažje. Pomembno je, da smo zmagali s 3:0, ker vemo, da če bi izgubili, bi s tem izgubili tudi veliko točk. Dobili smo sicer minimalne, vendar tudi to šteje za pot do olimpijskih iger,« je po peti zmagi v letošnji izvedbi lige narodov dejal Jani Kovačič. Z 22 točkami ob 62-odstotni uspešnosti je bil v napadu nezaustavljiv Tonček Štern, ki je s 104 doseženimi točkami tudi najbolj učinkovit igralec lige narodov, enajst točk je k zmagi prispeval Čebulj, po osem Urnaut in Kozamernik, štiri je dosegel Pajenk in dve Ropret. V turški ekipi je bil z enajstimi točkami najbolj nevaren Mirza Lagumdžija.