Svoboda in pot v pekel

Spominski dan (Memorial day) je za Američane pomemben praznik. Zadnji ponedeljek v maju se spominjajo padlih Američanov v vseh vojnah, njihovega žrtvovanja za domovino in svet – in se veselo družijo na paradah in piknikih. Spominski dan namreč velja tudi za neuradni začetek poletja.