Na Hrvaškem naj bi se temperature gibale okoli 30 stopinj Celzija. Več padavin je mogoče pričakovati v severozahodni Evropi in osrednjih delih severno od Alp. Manj padavin bo na jugu, severu in vzhodu Evrope.

Ob tem na spletnem portalu Severe Weather opozarjajo, da so padavine odvisne tudi od vlage in oblačnosti, ki ju je precej težje napovedati kot temperaturne vzorce. Zato je napoved padavin za daljša obdobja manj zanesljiva.

Za zadnji teden junija sedanje vremenske napovedi kažejo nižje temperature v severozahodni in severni Evropi, medtem ko se bo večina južne, vzhodne in delno srednje Evrope soočala s temperaturami, višjimi od običajnih. V zahodni in srednji Evropi bo v zadnjem tednu junija možnost neviht večja, pričakovati je tudi povečano količino padavin nad severno Evropo, bolj sušne razmere pa naj bi bile nad južnimi in vzhodnimi deli celine.

La N​iña namesto El Niña

Vrnitev vremenskega pojava La N​iña, ki naj bi bil obraten od El Niña, ki je v preteklosti pomagal rušiti svetovne temperaturne rekorde, bi lahko nekoliko znižala globalne temperature, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Vpliv pojava bo mogoče čutiti v prihodnjih mesecih, saj El Niño kaže znake, da se bliža koncu. Kljub prihodu La Niñe pa agencija ZN opozarja, da bodo globalne temperature dolgoročno še naraščale.

La Niña nastane, ko močan veter odpihne tople površinske vode v delih Tihega ocena in na površje namesto njih pride hladnejša voda. Vremenski pojav lahko v različnih delih sveta povzroči močne vetrove in padavine, s tem pa tudi nekoliko zniža tamkajšnje temperature. Kot napoveduje WMO, je verjetnost La Niñe v obdobju od julija do septembra 60-odstotna, od avgusta do novembra pa celo 70-odstotna. Verjetnost, da se vrne El Niño, ki je povezan z dvigom temperatur po vsem svetu, je zanemarljiva, dodajajo v WMO.

Tudi zaradi El Niña je bil od lanskega junija vsak mesec dosežen nov temperaturni rekord, leto 2023 pa je bilo najtoplejše v zgodovini meritev. WMO ob tem opozarja, da se bo kljub pojavu La Niñe planet še naprej segreval, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Konec El Niña ne pomeni premora pri dolgoročnih podnebnih spremembah, saj se bo naš planet še naprej segreval zaradi toplogrednih plinov,« je poudaril namestnik generalnega sekretarja WMO Ko Barrett. Pri tem je spomnil, da je bil zadnji pojav El Niña eden od petih najmočnejših v zgodovini.

V ZDA se medtem že pripravljajo na prihod La Niñe. Ameriška agencija za oceane in ozračje NOAA namreč med junijem in novembrom pričakuje pojav štirih do sedmih večjih orkanov.

S hudo vročino pa se zdaj spopadajo predvsem v Indiji, kjer je za posledicami visokih temperatur umrlo več kot 50 ljudi, poroča BBC. Vročina v Indiji je bila v zadnjih dveh tednih neizprosna, kajti temperature ozračja so se v nekaterih krajih povzpele do 50 stopinj Celzija.