Po besedah vodje oddelka za kulturo Mateje Demšič bo otvoritveni dan namenjen devetošolcem. Ob 19. uri bodo nastopili osnovnošolski rock bandi, dogodek pa bodo zaključili s koncertom Rock mulčkov z gosti. Preostali dnevi bodo razdeljeni na tri sklope z vsaj štirimi dogodki. Dopoldanski bodo namenjeni otroškim predstavam, v večernih urah pa bodo predstavljene umetniške stvaritve mestnih javnih zavodov, institucij in posameznikov. Največ obiskovalcev pričakujejo prav zvečer, zaradi glasbenih, opernih in plesnih predstav. Kot edini gostje iz zavoda zunaj Ljubljane se bodo predstavili najboljši solisti in solistke SNG opera in balet Maribor.

Festival bodo letos oznanjali tematski dnevi, cirkuški dan, dan za ples in zaključek Špil lige, ki sicer domuje v Kinu Šiška. Z umetniško dejavnostjo se bo predstavila Univerza v Ljubljani, poleg tega bodo podelili doktorske listine in priznanja za pomembna umetniška dela. Parada ponosa bo Kongresni trg tradicionalno obarvala 15. junija. V času festivala bosta potekala tudi dva tematska sprehoda, in sicer sprehod po Hribarjevi Ljubljani, ki se bo končal v vili Zlatica, in sprehod po zgodovini plesnih ustvarjalk in ustvarjalcev. Kot eden izmed bralnih otokov v mestu to leto bo vsak dan festivala med 15. in 20. uro v parku Kongresnega trga stala Knjižnica pod krošnjami v organizaciji zavoda Divja misel. Festival se bo zaključil na prvi poletni dan in praznik glasbe 21. junija. Ta dan bo »glasba zapolnila vsak kotiček mesta«, je povedala Mateja Demšič.