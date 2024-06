»Ministrstvo je pripravilo predlog rešitve prostorske stiske Evropske šole Ljubljana, po katerem je predvidena novogradnja prostorov za predšolsko vzgojo in primarno stopnjo na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani,« so z ministrstva za vzgojo in izobraževanje pojasnili trenutni načrt za razrešitev prostorskih težav Evropske šole Ljubljana (ESL). Prestižna šola, namenjena izobraževanju predvsem evropskih uradnikov, je namreč trenutno razseljena na treh lokacijah po mestu. »Predsednik vlade je bil seznanjen s predlogom rešitve in usklajevanja med vpletenimi akterji že potekajo,« so sporočili z ministrstva. Dodali so, da je pobudo za omenjeno rešitev pripravilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, saj je šola namenjena otrokom evropskih uradnikov in diplomatov, neprimerni prostori pa škodujejo ugledu države.

Direktorica: Pol šole je nesprejemljiva rešitev

Pouk otrok na »primarni stopnji«, kar je evropski ekvivalent osnovni šoli, poteka celo v prvem nadstropju poslovne stavbe na Tržaški cesti, ki je neprimerna za pedagoške dejavnosti. V novogradnji bi tako prostor dobila vrtec in »primarna stopnja«, kamor hodijo starejši najstniki. Šolarji sekundarne (srednješolske) stopnje bi po trenutnem načrtu ministrstva še naprej ostali v prostorih Šolskega centra Ljubljana (ŠCL) na Aškerčevi cesti. Nives Počkar, direktorica ŠCL, pod okrilje katerega spada tudi ESL, ni bila seznanjena s predlogom. »S tem predlogom nismo seznanjeni in ga ne podpiramo. Na Aškerčevi nimamo dovolj prostora za sekundarno stopnjo, nam je cilj enovita šola z igriščem in varnostnikom, tako kot ima to urejeno vsaka država v Evropski uniji,« je poudarila direktorica. Zanjo je sicer najbolj sporno to, da tudi omenjeni načrt še vedno predvideva pouk na ločenih lokacijah. »Vedno smo se pogovarjali za celo šolo, tukaj pa govorijo le o pol šole.«

Janković: S predlogom nisem seznanjen

»Za pristop k investiciji je treba preveriti zmogljivost zemljišča, ki je v lasti MOL in na katerem tudi občina načrtuje novogradnjo osnovne šole, poleg tega pa je treba zagotoviti proračunska sredstva za izvedbo investicije,« so pojasnili na ministrstvu. To želi graditi šolo na zemljišču, na katerem je ljubljanska občina zaradi obsežnih neprofitnih stanovanjskih sosesk že za konec leta 2021 napovedala gradnjo nove osnovne šole Brdo. Gre za zemljišče južno od Ceste na Brdo, in sicer med trgovskim centrom Hofer in Potjo spominov in tovarištva.

V občinskem osnutku proračuna za leto 2019 je bilo za gradnjo nove šole predvidenih že nekaj več kot 9 milijonov evrov. Do realizacije ni prišlo, saj po demografskih projekcijah občine čez nekaj let ne bo več potrebe za dodatne šole na tem območju. Osnovni šoli Vič in Vrhovci trenutno pokata po šivih, dva razreda prvošolcev OŠ Vrhovci pa se šolata v prostorih Tehnološkega parka. Zdi se, da napoved občine o demografskem umirjanju za zdaj drži. Marjanca Vampelj je pojasnila, da bosta tudi prihodnje leto le dva razreda prvošolcev v Tehnološkem parku.

Ljubljanski župan Zoran Janković je že lani pojasnil, da v prihodnjih letih ne pričakujejo tako velikega števila otrok, zato ne bodo gradili nove šole. Pri tem pa je dodal, da bodo novo šolo zgradili le v sodelovanju z ministrstvom, ki je takrat iskalo lokacijo za ESL. Tudi ljubljanski župan ni bil seznanjen z načrtom ministrstva o gradnji šole na občinskem zemljišču. »Če so se tako odločili, je to zame nova informacija in sem zelo vesel, če so potrdili ta načrt. Tega nam še niso sporočili, ampak če ne bodo k temu pristopili, mi šole ne bomo zgradili. Na šoli na Vrhovcih manjka le en oddelek, ki je trenutno v Tehnološkem parku, in ni potrebe za novo šolo, razen če pri tem sodeluje tudi država.« Iz prej omenjenega odgovora ministrstva sicer ni razvidno, ali načrtujejo ločen objekt za potrebe ESL ali skupnega z občino. »Sami šole ne bomo gradili. Dogovor je bil, da bi država rada na tej lokaciji zgradila evropsko šolo, 9 oddelkov bi bilo podružnica naše šole, kjer bi imeli skupno kuhinjo, jedilnico, telovadnico. Dokler država v plan ne bo uvrstila evropske šole, bo ta lokacija čakala,« nam je pojasnil župan.

Očitno so se tudi občinski načrti vmes spremenili, saj je župan namesto samostojne šole omenil podružnične oddelke. Ni sicer jasno, ali bo to podružnična šola OŠ Vrhovci ali OŠ Vič, kot so pojasnili, je to odvisno od takratnega demografskega stanja. Ravnateljica Vampelj pa je sporočila, da bi po njeni oceni podružnico morala dobiti OŠ Vrhovci, saj ima manj oddelkov kot OŠ Vič.

Trenutni položaj je kritičen Anita Tušar, vodja pisarne evropskega parlamenta v Sloveniji, je sporočila, da je trenutna prostorska situacija ESL kritična. »Na začasni lokaciji na Tržaški cesti res težko poteka pouk v poslovnih prostorih, kjer ni telovadnice, ni jedilnice, ni umivalnikov v razredih, omejeno je število sanitarij. Vprašljiva je tudi požarna varnost,« je bila glede trenutnih razmer šole kritična vodja pisarne. Pri tem je dodala, da pozdravlja vsakršno rešitev, ki bi čim prej zagotovila boljše pogoje za delo. »Za Slovenijo in njen ugled v EU je pomembno, da je evropska šola za učence in učitelje varna in da pouk lahko poteka v skladu z usmeritvami, ki veljajo za vse tovrstne šole v številnih članicah EU.«