Kot so z vladnega urada za komuniciranje sporočili po seji, je namen naložbe gradnja nadomestnega objekta neto tlorisne površine 8083 kvadratnih metrov, ki bo zagotovil zadostne in ustrezne prostorske zmogljivosti za stanovalce, vključno z osebami z demenco, in vse manjkajoče prostore, ki bodo skladni z veljavnimi standardi in normativi.

Objekt bo po njihovih zagotovilih energetsko varčen, zagotovili pa bodo tudi ustrezne zunanje površine za vse stanovalce, s čimer bodo izboljšali bivalne razmere. Z vzpostavitvijo čistih in nečistih poti ter možnostjo organiziranja sive, rdeče in bele cone bodo zagotovljene prostorske rešitve, ki bodo preprečevale širjenje virusnih okužb. Stanovalcem bo zagotovljeno tudi ustvarjalno, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa.

Zmogljivost za 150 stanovalcev

Gradnja nadomestnega objekta bo zagotovila namestitev 150 stanovalcev v 11 bivalnih enotah, in sicer v petih bivalnih enotah s po osmimi enoposteljnimi in dvema dvoposteljnima sobama s kopalnico za osebe z demenco ter v šestih bivalnih enotah s po devetimi enoposteljnimi in tremi dvoposteljnimi sobami s kopalnico, so navedli.

Kot so pojasnili, je bil obstoječi dom starejših v Hrastniku zgrajen leta 1982 kot dijaški dom in kasneje preurejen v dom starejših s 132 posteljami. Dom ni funkcionalen in ni skladen s sodobnimi smernicami socialnovarstvenih storitev na področju starejših oseb ter predpisi in standardi, ki urejajo prostorske karakteristike domov za starejše.

Podražitev projekta

Marca 2021 so takratni minister minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, župan Hrastnika Marko Funkl in takratni direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar podpisali pismo o nameri za gradnjo novega doma starejših. Vrednost naložbe je bila takrat ocenjena na 11 milijonov evrov.

Napovedano je bilo, da naj bi gradnja doma stekla leta 2022, končali pa naj bi jo že lani, kar pa se še ni zgodilo, ker je treba pripravljeno dokumentacijo še dodelati. Novi direktor doma Borut Vidmar ocenjuje, da bi konec leta lahko šli v iskanje izvajalca gradnje nadomestnega objekta, ki bo trajala dve ali tri leta. Vidmar je povedal, da se je naložba v gradnjo doma in njegovo opremo zaradi prilagoditve dokumentacije podražila na približno 20 milijonov evrov.

Dotrajan dom

V obstoječem domu je velika večina sob tri- in štiriposteljnih, 90 odstotkov sob pa nima lastne kopalnice. Dom nima ustreznih prostorov za dnevno varstvo in za osebe z demenco, nima zunanjih sprehajalnih poti, parkirišč ter energetsko ni varčen, kar se odraža v stroških energije.

Projektantske preveritve so pokazale, da zaradi statičnih in prostorskih pogojev na obstoječi lokaciji in objektu z rekonstrukcijo ni možno doseči optimalnega števila postelj, ustrezne strukture sob in standardov, prav tako pa ni mogoče zagotoviti ustreznih prostorskih pogojev za druge dejavnosti, zato so predvideli gradnjo nadomestnega objekta.

