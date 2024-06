V starejši železni dobi, imenovani tudi halštatsko obdobje, je železo prevzelo ključno vlogo v družbi. To obdobje, ki sega od 8. do 4. stoletja pred našim štetjem, je zaznamovalo ustvarjanje izjemnih umetniških del, med katerimi izstopajo bronaste situle. To so bronaste posode za shranjevanje in serviranje pijač. Izdelane so iz tanke, sijoče kovine ter okrašene z mitskimi in herojskimi prizori.

Za dragoceno vino za posebne goste

Bogata in živopisna situlska pripoved dopolnjuje naše vedenje o življenju socialno močno razslojene prazgodovinske družbe, saj v tem času ne poznamo pisave. Vrhnji sloj, elito tistega časa, so predstavljali imenitni posamezniki, ki so v svojih rokah združevali politično, vojaško, ekonomsko, duhovno in socialno moč. Bogato okrašene bronaste situle so uporabljali kot prestižno namizno in protokolarno posodje. Iz njih so gostom na praznovanjih stregli dragoceno opojno vino.

Novo mesto se lahko pohvali s kar devetimi okrašenimi bronastimi situlami in dodatnimi sedmimi neokrašenimi, kar ga upravičeno uvršča med najpomembnejše kraje halštatske umetnosti, zato je pravilno poimenovano mesto situl. Od 17. do 21. ure boste lahko v okviru prav posebne, zanimive in slikovite prireditve obiskali rokodelsko tržnico, na kateri bodo med drugim čebelarji, kovači, izdelovalci unikatnih lesenih izdelkov in strojarji. Za vas bodo pripravili prikaz starodavnih obrti in izdelkov. Tako bodo tam na primer lončarji, spet drugi vam bodo predstavili steklarstvo, spoznali boste krznarje in njihovo delo, predstavljena bo obdelava lesa. Seveda v Sloveniji ne gre brez medičarstva, vsekakor pa se bodo predstavili tudi nekoč nepogrešljivi kovači, spoznali boste, kako so pred začetkom štetja let barvali in polstili volno ter tkali, pa tudi, kako so nekoč vlivali bron in še marsikaj.

Pravljični dan za otroke

V tem času bodo tudi delavnice za otroke, na katerih bodo pekli kruhke, pripravljali najrazličnejše napitke, lahko bodo bolje spoznali lokostrelstvo, se udeležili bojev s sulicami, izdelovali bodo usnjene zapestnice, miniaturne situle, spet drugi bodo lahko plesali … Že zdaj je jasno, da bo v Novem mestu v soboto izjemno pestra kulinarična ponudba, ki bo zadovoljila prav vse okuse. Lahko boste naročili divjačino, pečenega prašička, pa tudi ribe, žitne in zelenjavne dobrote, naravne sokove …

Ob 20. uri bo osrednja uprizoritev življenja na knežjem dvoru, za kar bodo poskrbeli številni udeleženci prireditve: gledališka skupina DKD Svoboda Senovo, Zavod Svitar, Glasbena skupina Gita, Srednjeveško društvo Red kraljevega orla, Obujeni okusi – Polona Janežič, Zavod Pegaz Ratež – svetovanje, terapije in druženja, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma ter Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Točno ob 22. uri se boste lahko udeležili vodenega ogleda situlske umetnosti v Dolenjskem muzeju pod vodstvom arheologa dr. Boruta Križa. Praznik situl vas bo sicer na prireditvi v soboto, torej čez tri dni, popeljal v čarobni svet mitoloških in herojskih prizorov, zato organizatorji vabijo predvsem družine, da se jim pridružite na tem fascinantnem popotovanju skozi čas.