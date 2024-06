Povod za udarniške in večini občinstva znane stihe je bila častitljiva 80-letnica zbora, ki nadaljuje tradicijo zbora, ustanovljenega leta 1944 v partizanski bolnišnici nad vasjo Planina pri Mirni gori. Pod taktirko zborovodjeJakoba Barba in ob spremljavi Branka Sladiča na harmoniki so uvodni pesmi sledile še Hej, brigade, Lipa in Jutri gremo v napad. Po že dobro znanem repertoarju in pozdravnem govoru poslanca Martina Premkase je zboru na odru pridružil še Primorski akademski pevski zbor Vinka Vodopivca z repertoarjem iz slovenske zakladnice pesmi upora.

Moč medgeneracijskega zborovskega sodelovanja pa je publika začutila v drugem delu koncerta, ko so ob spremljavi komornega simfoničnega orkestra izvedli kantato Radovana Gobca Hej, partizan! iz leta 1944. Ovacije v polni dvorani in nepozaben večer sta zbora zaključila še s tremi skladbami, Domovina naša je svobodna, Vstajenje Primorske in ponovno Hej, brigade. Da spomnimo, korenine Partizanskega pevskega zbora segajo v april 1944, ko je Karol Pahor zbral 17 pevcev v partizanski bolnišnici nad vasjo Planina pri Mirni gori, kjer so ranjeni borci okrevali, in ustanovil Invalidski pevski zbor. Med vojno je zbor nastopal na osvobojenih ozemljih ter s pesmijo opogumljal borce in svobodoljubne ljudi, ki so podpirali boj za osvoboditev. Po vojni se je preimenoval v Partizanski invalidski pevski zbor, leta 1972 pa v Partizanski pevski zbor.