Zato so proslavljanje in velike besede, kako dobro varujemo naše naravne dragulje, bolj trpkega okusa in fanfare ne zvenijo prav nič slovesno. Šel bi stavit, da bi se možje, ki so pred sto leti stali za tem zavarovanjem, strinjali, da je to njim v posmeh. Obhajanje obletnice ustanovitve Alpskega varstvenega parka, kot se je takratno zavarovanje imenovalo, je zato neverodostojno, vse dokler to jezero ne bo zopet tako, kot smo ga nekoč poznali.

Mladen Berginc, Bled