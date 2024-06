Avtor članka je na policijo sicer naslovil novinarsko vprašanje glede dogodka, kjer pa ni bilo izpostavljenih kritično obravnavanih vsebin kot denimo navedba o odzivnem času, ki je tudi v naslovu članka. Policija tako ni imela možnosti že predhodno predstaviti dejstev, zato jih navajamo v nadaljevanju.

Pojasnjujemo, da smo bili v soboto, nekaj pred polnočjo obveščeni o pretepu med osebami na Metelkovi ulici v Ljubljani. Prvi policisti so bili na kraju že 5 minut po klicu, še nekaj policistov pa v naslednjih minutah. Ker so se osebe s kraja razbežale in so jih policisti pri tem opazili, so najprej svoje aktivnosti usmerili v izsleditev udeleženih oseb v dogodku, ki ga je prijavil klicatelj.

Policisti so v neposredni okolici ugotovili identiteto treh oseb, katerih morebitno vlogo v dogodku še preiskujejo. Na podlagi skopo podanih izjav prijaviteljev, prič in ostalih udeležencev pa na kraju samem ni bilo mogoče ugotoviti dejanskih okoliščin dogodka in dejansko udeleženih ali oškodovanih oseb. Kljub temu policisti še vedno nadaljujejo z ugotavljanjem samih okoliščin z namenom razjasnitve dogajanja na kraju.

V tem delu mesta in na vseh ostalih kritičnih delih, kjer se pojavi varnostna problematika, zagotavljamo javno varnost bodisi s stalnimi poostrenimi nadzori, bodisi z usmerjeno prisotnostjo policistov z različnimi oblikami dela (civilne patrulje, patrulje policistov konjenikov, vodnikov službenih psov itd.). Več takšnih nadzorov opravljamo ponoči, ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na lokacijah, kjer je pričakovati večje število ljudi. Med drugim so to avtobusna postajališča, avtobusna in železniška postaja Ljubljana, ožji Center Ljubljane in območje Tabora, okolica azilnega doma Vič, nakupovalna središča Moste, Rudnik in Šiška. S takšnim delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje in na kritična območja vselej napotili zadostno število policistov, tako v smislu preprečevanja in zaznavanja kot tudi obravnave vseh odklonskih pojavov. Pri tem sodelujemo z drugimi policijskimi upravami in izkoriščamo tudi kader pomožne policije.

Zavedati pa se je treba, da za varnost in preprečitev kaznivih dejanj veliko lahko veliko naredimo tudi sami, v kolikor pa postanemo žrtev, pa je pomembno, da o tem takoj obvestimo policijo. Pomembno tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. To pa pomeni sodelovanje vseh, denimo tudi prič ali vseh ki bi o teh kaznivih ravnanjih kaj vedeli, da o tem podajo informacije. S tem bodo tovrstna kazniva dejanja preprečena ali v največji možni meri zaznana in storilci ustrezno procesuirani.

Zato ob tej priložnosti pozivamo vse, tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj, da o tem takoj obvestijo policijo na št. 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.

Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana