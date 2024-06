Čeprav igra na pripravljalni tekmi proti žilavi, a tudi naivni Armeniji ni bila blesteča, slovenski reprezentanti niso skrivali zadovoljstva, da so dosegli novo zmago, s katero so razveselili navijače. V središču zanimanja je bil strelec zmagovitega gola Josip Iličić, ki je po povratku v reprezentanco potreboval le tri minute, da je v prvi pravi akciji dosegel atraktiven zadetek po sijajni podaji Stojanovića, s katerim sta odlično sodelovala. Iličić je dres reprezentance oblekel prvič po novembru 2021, navijači so ga na začetku drugega polčasa pozdravili s transparentom »Grande Jojo, dobrodošel nazaj« in 36-letni igralec Maribora se je odzval s ploskanjem. Na hrbtu je nosil zanj nenavadno številko 26, saj je njegova najljubša 72. Pravila evropskega prvenstva so, da igralci na zaključnem turnirju lahko nosijo le številke od 1 do 26.

​Janža je metal žogo v središče kazenskega prostora

»Vsi drugi smo bili bolj veseli zanj, kot je bil on zase. Sploh ni kazal prevelikega vznemirjenja. Vsega skupaj sam sploh ni toliko potreboval, kot si morda mislimo. Znova je pokazal, kdo je, navdušil vso Slovenijo in nam vlil dodaten optimizem. Vesel sem, da ga imamo v ekipi. Premore izkušnje in zrelost, ko pa z žogami zalaga soigralce, nam prinese tudi mirnost,« je sanjsko vrnitev Iličića analiziral Jan Mlakar, strelec vodilnega gola za Slovenijo. »Vesel sem, da je Jojo zadel že na prvi tekmi po vrnitvi v reprezentanco. Še enkrat je pokazal, da lahko sam odloči tekmo zgolj z eno potezo v dvoboju ena na ena. Njegov občutek za pravo potezo in gol je ubijalski, fizično deluje dobro, saj je vse treninge opravil na vso moč,« je dodal bočni branilec Erik Janža, ki je v slogu angleških in skandinavskih nogometašev avte izvajal tako, da je vzel zalet in žogo vrgel v središče kazenskega prostora.

Medtem ima Kek kar nekaj skrbi. »Nekaterim se je videlo, da so igrali pred mesecem dni. Malo se bojim, da bi imeli težave, ko bo šlo zares. Mi moramo biti v ritmu skozi tekme. Ne dvomim, da se bodo fantje borili, če pa ne bomo telesno dovolj pripravljeni, da bomo konkurenčni v ritmu, bomo imeli težave. Treningi s hudimi fizičnimi napori so mimo, zdaj prehajamo na tekmovalni ritem,« je izpostavil Kek.

Odpadli bodo en vratar in trije igralci v polju

Obenem raste napetost v bazi slovenske reprezentance na Brdu pri Kranju glede tega, kdo bo ostal doma. Kek mora do petka opolnoči sporočiti imena 26 igralcev, ki jih bo v torek odpeljal v Wuppertal, kjer bo slovenska baza med prvenstvom v Nemčiji. Ker je na pripravah 30 igralcev, bodo odpadli štirje (en vratar in trije igralci v polju). Kot vse kaže, bo odločitev povezana tudi s poškodbami. Žan Celar je prišel iz Švice na priprave že poškodovan. Na zadnjem treningu pred tekmo z Armenijo sta se poškodovala Miha Blažič in Benjamin Verbič. Sandi Lovrić, igralec s potezo več, je brez tekmovalnega ritma in je v torek zaigral prvič po 8. aprilu, ko se je poškodoval na tekmi Udineseja.

»Oblačno,« je odgovoril Kek na vprašanje, koliko je že jasno, kdo bo ostal doma. »Čakam na poročilo zdravniške službe. Vse skupaj bi najraje končal čim hitreje. Lahko počakam tri, štiri dni. Ne morem nekoga čakati za drugo tekmo, za tretjo pa nobenega. V skrbeh sem zaradi Lovrića, zato bom moral dobro razmisliti, saj je osem tednov brez tekmovalne tekme, dvoboja in agresivnosti. Vemo, kaj nas čaka, kako se moramo obnašati. Imam dovolj širok kader,« je končal Kek. Na drugi pripravljalni tekmi z Bolgarijo v soboto ob 15. uri v Stožicah bo torej le še 26 potnikov za Nemčijo. Bolgarija je v torek na prijateljski tekmi v Bukarešti remizirala z Romunijo 0:0.

