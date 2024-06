Kako izjemna atletika se od jutri do 12. junija obeta na olimpijskem stadionu v Rimu, kaže podatek, da je na startni listi kar devet aktualnih svetovnih prvakov, ki so v Italijo pripotovali na generalko pred olimpijskimi boji v Parizu. Za naslov prvakov stare celine se bodo borili Norvežan Jakob Ingebrigtsen (nastopil bo v teku na 1500 in 5000 m), njegov rojak Karsten Warholm (400 m ovire), Italijan Gianmarco Tamberi (skok v višino), Šved Armand Duplantis (palica), Grk Miltiadis Tentoglou (daljina), Daniel Stahl (disk), Femke Bol (400 m ovire), Jaroslava Mahučih (višina) in Britanka Katarina Johnson-Thompson (sedmeroboj). Šest atletov pa ima v tej sezoni najboljše rezultate na svetu. Poleg svetovnih rekorderjev Armanda Duplantisa v skoku ob palici (624 cm) in Litovca Mikolaša Alekne v metu diska (74,35 m) so to še Jakob Ingebrigtsen na 1500 m (3:29,74), Britanki Kelly Hodgkinson na 800 m (1:55,78) in Molly Caudery v skoku ob palici (486 cm) ter Nemec Max Dehning v metu kopja (90,20 cm).

»Priznam, da sem malce kolebala, ali bi nastopila v Rimu, glede na to, da so moji osrednji cilji vezani na olimpijske igre. Na koncu je odločil moj karakter, da želim v svoji karieri osvojiti čim več kolajn na največjih prvenstvih, poleg tega pa sem aktualna evropska prvakinja, zato si ne želim krono predati brez boja. Rezultati kažejo, da sem dobro pripravljena, zato verjamem, da bom lahko uspešna tako v Rimu kot Parizu,« napoveduje 22-letna Kelly Hodgkinson. Britanka je v tej sezoni na diamantni ligi že tekla izjemnih 1:55,78 in prehitela svetovno prvakinjo Kenijko Mary Moraa.

Kerr nočna mora Ingebrigtsena

Slovenska atletska reprezentanca bo ena najmočnejših in najštevilnejših v zgodovini samostojne države. Glavni up za visoka mesta bo metalec diska Kristjan Čeh, ki ima sicer bolj turbulentno sezono, kot bi si jo želel, dvakrat se na letošnjih mitingih celo ni uvrstil na zmagovalni oder. Od atletov je v vse boljši formi Matic Ian Guček, ki je letos dvakrat izboljšal slovenski rekord ter si minuli konec tedna prislužil svoj prvi nastop na mitingu diamantne lige v Stockholmu. V boj za kolajne lahko posežeta še tekačica na 800 m Anita Horvat in skakalka v višino Lia Apostolovski, ki sta že osvajali kolajne na največjih prvenstvih. Nastop trofejne skakalke ob palici Tine Šutej je zaradi poškodbe vprašljiv, slovenska reprezentanca pa bo zaradi poškodbe pogrešala tudi Marušo Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m z ovirami.

Posebna pozornost v Rimu bo namenjena Sandri Elkasević, ki je bolj znana pod dekliškim priimkom Perković. Triintridesetletna Hrvatica bo v Rimu naskakovala že svojo sedmo zlato kolajno na evropskih prvenstvih v metu diska, potem ko je evropsko konkurenco pokorila na zadnjih šestih prvenstvih v Barceloni (2010), Helsinkih (2012), Zürichu (2014), Amsterdamu (2016), Berlinu (2018) in Münchnu (2022). Na zadnjem na Bavarskem je le za osem centimetrov ugnala Nemko Kristin Pudenz, ki v tej sezoni ne tekmuje. Svoj tretji zaporedni dvojček zmag na evropskih prvenstvih bo na 1500 m in 5000 m naskakoval Jakob Ingebrigtsen. Na 1500 m bo imel Norvežan močno konkurenco v Joshu Kerru. Britanec je Ingebrigtsena presenetil na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti, letos pa ga je prehitel na mitingu diamantne lige v Eugenu v teku na eno miljo. Kerr je v odlični formi, saj je bil letos tudi svetovni dvoranski prvak v teku na 3000 m.

Posebno povabilo Kevinu Mayerju

Da bi bili atleti čim bolj motivirani za doseganje vrhunskih rezultatov, so pri EA poskrbeli z novostjo, in sicer zlatimi kronami. Prejelo jo bo po pet najboljših atletov in atletinj, ki bodo dosegli najboljši rezultat v petih različnih kategorijah, vsak izmed njih pa bo prejel 50.000 evrov denarne nagrade. Krono bodo prejeli najhitrejši v sprintu in ovirah, srednjih in dolgih progah, metih, skokih ter cestnih tekih in štafetah.

Omenimo, da je Evropska atletska organizacija (EAA) izdala posebno povabilo zvezdniku deseteroboja Kevinu Mayerju. Francoz namreč v tej sezoni nima norme za nastop, a so na EAA njegov morebitni nastop skrbno preučili, kot se je izrazil predsednik Dobromir Karamarinov ter dodal: »Pri Evropski atletiki se zavedamo, da bo tako kvaliteten atlet, kot je Kevin Mayer, zbudil dodatno pozornost in da bo njegov nastop želelo videti veliko ljubiteljev atletike. Veseli smo, da smo svetovnemu rekorderju in dvakratnemu svetovnemu prvaku omogočili, da bo lahko tekmoval v Rimu.«

*** 50 let je minilo, odkar je Rim zadnjič gostil EP v atletiki, ki ima sicer precej daljšo tradicijo kot svetovna prvenstva. Prvo je namreč potekalo leta 1983 v Helsinkih, štiri leta kasneje pa ga je gostil Rim, ki je bil leta 1960 tudi organizator olimpijskih iger.