Cerkev oziroma nekdanja krstilnica, ob kateri danes stoji dijaški dom, nima vpadljivega videza. Ima neometano fasado iz peščenjaka in stožčasto streho iz opečnih korcev. Izvorno je imela okrogel tloris, v baročnem obdobju pa so ji dodali apsido z oltarjem.

Natančnih arhivskih podatkov o njenem nastanku niso našli. Znano pa je, da so jo pred letom 1213, ko so zgradili krstilnico v Izoli, uporabljali tudi za krst otrok iz sosednjega mesta. Pred začetkom obnove so z georadarjem pod tlakom odkrili ostanke bazena za krščevanje. Odločili so se, da ga za zdaj ne bodo izkopali, tudi zato, ker bi dodatne arheološke raziskave upočasnile obnovo, je pojasnila konservatorka in umetnostna zgodovinarka z Zavoda za varstvo kulturne in zgodovinske dediščine Slovenije Mojca Marijana Kovač. Po njeni oceni bi lahko krstilnica na tem mestu obstajala že v 5. ali 6. stoletju.

Obnova rotunde se je začela leta 2022. Najprej so zamenjali strešno kritino in odstranili leseno kupolo, ki je bila dodana v začetku 20. stoletja. Zunanjost so pustili brez ometa, da je mogoče videti različne faze gradnje. V notranjosti so med drugim odkrili fragmente renesančne poslikave z rastlinsko dekoracijo.

V stavbi bodo razstavljene slike koprskih svetnikov in blaženih, ki jih je izdelal umetnik Paolo Orlando iz Jamelj pri Doberdobu v Italiji. Na ogled bo tudi oltarna plošča s paleokrščanskimi poslikavami iz 6. stoletja, ki so jo odkrili v koprski stolnici med postavljanjem novih orgel.