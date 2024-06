»Od botra sem izvedel, da me hočejo ubiti. Da je ona za to že plačala in da me intenzivno iščejo. Rekel sem mu, da za to potrebujem dokaze in ko mi jih je potem res dal, sem skoraj padel v nezavest. Takrat sem šel na policijo,« je danes na sodišču pripovedoval 30-letni Amar T. Pričal je na sojenju 51-letni Lidiji Giuliatti Bajželj in njenemu 66-letnemu možu Igorju Bajžlju iz Ljubljane, obtoženima, da sta od avgusta 2019 po Ljubljani in tudi drugod po Sloveniji iskala nekoga, ki bi Amarja ubil. Tistega avgusta so namreč v avtu na Rakovi jelši našli mrtvega njunega sina. Zaradi suma, da se je predoziral, naj bi mama začela iskati njegovega prodajalca droge. Po njenem prepričanju je bil to Amar, zaradi česar se mu je hotela maščevati, trdi tožilstvo.

Zakonca odgovarjata, da to ni res. Obtoženka je sicer potrdila, da je raziskovala sumljivo sinovo smrt, a je bila v to pravzaprav prisiljena zaradi slabe policijske preiskave. Še zdaleč pa ni bilo nobenega napeljevanja k umoru. Tožilstvo pa vztraja, da sta najprej najmanj eni osebi naročila Amarjev umor in tudi plačala 15.000 evrov, ampak izvajalec naj bi le vzel denar, naredil pa nič. Zato naj bi obtoženka konec novembra predlani začela napeljevati k umoru še Enesa M. – spet bi plačala enako vsoto. A je naletela na »mino« – namesto da bi Enes organiziral likvidacijo, je načrte razkril Amarju. Ta ga najprej ni vzel resno, hotel je kak dokaz. Ko pa mu je Enes prinesel posnetek telefonskih pogovorov, ki jih je imel z Bajžljevo, se je prestrašen obrnil na policijo.

Pri Andreju kupoval pasjo hrano

Današnje Amarjevo zaslišanje je obrambo zelo vznejevoljilo. Na marsikatero vprašanje zagovornikov je namreč odgovoril s »se ne spomnim« in »ne vem več«. Vsako vrtanje je bilo bolj ali manj neuspešno. »Ja, veliko se ne spomnim, ker sem čisto pod stresom. Še pred sodiščem sem vse vedel, zdaj pa ne več,« je pojasnjeval in opozarjal, da je v tem primeru sam žrtev. »Kako bi se vi počutili v prostoru z nekom, ki je naročil vaš umor?« je spraševal odvetnike. »Ah, dajte no, tak robusten moški naj bi bil prestrašen zaradi stare ženske,« je ugovarjal obtoženkin zagovornik David Sluga. Obtoženka pa: »In jaz sem že 18 mesecev v priporu ne kriva ne dolžna!«

Tina Lesar, sodnica z očitno jeklenimi živci, se je trudila pomiriti napeto situacijo, ki je kasneje eskalirala še večkrat. Prebrala je Amarjevo izjavo iz sodne preiskave, ko je zatrdil, da z Andrejevo smrtjo nima nič. Policija je res preiskovala, ali mu je morda prodal drogo, vendar za sum ni našla nobene podlage. Andreja je sicer spoznal kot »kralja ulice«, pred trgovino je prodajal razne stvari, in od njega je nekajkrat kupil pasjo hrano. Po Andrejevi smrti je opazil neko žensko, ki se je vozila okoli njegove hiše in fotografirala. Potem je izvedel, da fotografije hiše objavlja na facebooku. Njegova babica je na telefon začela dobivati sporočila, da je kriv za Andrejevo smrt, pozneje jih je tudi on, zato je številko blokiral.

Kdo je koga napeljeval?

Potem pa mu je boter Enes povedal, da ta ženska zanj išče morilca. In da je dva že našla in jima plačala, a naloge nista izpolnila. Ker je hotel dokaz, je Enes navezal stik z Bajžljevo in njune pogovore posnel. Rekla naj bi, da bi odštela še 15.000 evrov, da »se Amarja čim prej ubije«, poslala pa tudi njegovo fotografijo. Enes ji je odgovoril, da bo »v nekaj dneh odšel s tega sveta«, ona pa, da če ga ne bo umoril on, ga bo pa sama. Da se bo maščevala za sinovo smrt in da je pri tem ne bo nihče ustavil. Sledil naj bi še en pogovor, v katerem je Enes predlagal, da najde človeka, ki bo Amarja povozil do smrti. Mimogrede, obramba ves čas poudarja, da ti posnetki v resnici potrjujejo zagovor, da ga obtožena ni napeljevala k umoru, ampak jo je on vsiljivo in nasilno prepričeval o tem. Govoril ji je, naj na policijo kar pozabi, ker ne bo nič rešila, on ji je omenil 15.000 evrov za umor in se hvalil z izkušnjami iz kriminalnih krogov. S tem naj bi izzival kriminalno dejavnost, kar pa je kaznivo, trdijo zagovorniki. Enesove plati zgodbe še nismo slišali, današnjo odsotnost je opravičil z boleznijo.

Amirjeva partnerica je potrdila, da so ga posnetki močno prestrašili, bal se je zase in za družino. Enako sta povedala njegova sosed in stric. Stric je pričal, da je tudi sam nekaj časa prek facebooka dobival sporočila v smislu, a veste, kdo je ubil mojega sina. Bile so tudi grožnje, da bodo ubili njega in njegovo družino. Iz sporočil je bilo jasno, da pošiljateljica misli, da je Amarjev oče. Odgovoril je, da je stric, nato pa naslov blokiral.

*** Obramba ves čas poudarja, da posnetki telefonskih pogovorov v resnici potrjujejo zagovor, da obtožena Enesa M. ni napeljevala k umoru, ampak jo je on vsiljivo in nasilno prepričeval o tem.