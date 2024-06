Radovljica tudi letos z glasbo 17. in 18. stoletja

Od 10. do 27. avgusta bo potekal že 42. Festival Radovljica. Letos bo ponudil 11 koncertnih večerov, večino v radovljiški graščini, dva v radovljiški cerkvi in enega v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem, kjer so dodana vrednost tamkajšnje orgle.