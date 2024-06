Na najbolj opevani pripravljalni kolesarski dirki za francoski Tour, kriteriju po Dofineji, so danes na račun prišli specialisti za vožnjo na čas. 34 kilometrov razgibane trase je podalo številne odgovore tudi glede glavnega cilja sezone, ki se bo začel 29. junija v Firencah. Po 40. minutah resnice, ki sta jih zagotovo spremljala tudi Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, ki na dirki ne nastopata, je najbolj zadovoljen aktualni svetovni prvak Remco Evenepoel. Ljubljenec slovenskih navijačev Primož Roglič je prikazal spodbudno vožnjo, a mu bo zaostanek 39 sekund zagotovo nekoliko krajšal spanec v zadnjih dnevih pred začetkom francoske tritedenske pentlje.

Na kronometrih svetovne serije se ne zgodi pogosto, da so skupaj na startu aktualni svetovni, evropski in olimpijski prvak. Danes so Roglič (olimpijski), Evenepoel (svetovni) in Joshua Tarling (evropski) potrdili, da si zaslužijo posebne nazive. V troboju prvakov je bil najboljši svetovni, ki je prehitel evropskega, tretji je bil olimpijski. Vsi ostali kolesarji so bili v drugem tekmovalnem razredu, saj so za zmagovalcem zaostali več kot minuto. »Etapa, ki me zanima že vse od časa, ko sem začel svojo rehabilitacijo po zlomu ključnice. Tako dolg kronometer vedno da prave odgovore,« je bil že pred začetkom vožnje na čas osredotočen ​Remco Evenepoel.

Belgijski šampion, ki je prišel do svoje 55. profesionalne zmage v karieri, je bil razumljivo še bolj zgovoren po koncu dneva. »Vsa zahvala gre moji ekipi in vsem, ki me spodbujajo pri tem, kar delam. Ta zmaga mi ogromno pomeni in je zagotovo dobra potrditev, da po padcu moja priprava na dirko po Franciji poteka v pravi smeri, čeprav sem tri tedne preživel brez vožnje na kolesu zaradi zloma,« je razlagal 24-letni as, ki je nastopal z novim kolesom in čelado. »V tako močni konkurenci je vsak detajl pomemben. Včasih ni dovolj le to, da imaš dobre noge, ampak mora biti oprema boljša od ostalih,« je pohvalil svojega opremljevalca.

Kljub velikemu zaostanku za tekmecem ​Primož Roglič ​ni bil slabe volje. »Danes je napredek to, da nisem padel,« se je sprava šalil nekdanji smučarski skakalec z novinarji na terenu. »Zadovoljen sem. To je nivo, ki sem ga pričakoval. Zavedam se, da še nisem v najboljši formi, a vse to je del priprav. Lepo je, da zopet tekmujem in ne zgolj treniram. Točno to potrebujem sedaj,« je še naprej razlagal v smehu. Kapetan Bore-Hansgrohe je večino časa (26 sekund) izgubil v prvih ravninskih kilometrih. »Vedno poskušam iti na vso moč od začetka, a mi velikokrat to ne uspe. Še dobro, da se čas meri na koncu in ne na vmesnem času,« je dodal in napovedal, da se bo boril za skupno zmago na dirki, saj najtežji dnevi še prihajajo. Jutri še ne, nato pa sledijo trije težki dnevi v gorah.

Kriterij po Dofineji, 4. etapa (34,4 km, kronometer): 1: Evenepoel (Bel, Soudal-Quick Step) 41:49, 2. Tarling (VB, Ineos Grenadiers) + 0:17, 3. Roglič (Slo, Bora-Hansgrohe) + 0:39. Skupno: 1. Evenepoel 12,27:22, 2. Roglič + 33, 3. Jorgenson (ZDA, Visma-Lease a Bike) + 1:04.