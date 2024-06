Premier Robert Golob je danes ob ogledu gradnje novih stanovanj na Zvezni ulici v Ljubljani napovedal sistemski vir za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Kot je dejal, bodo dali prednost stanovanjem, ki jih gradijo republiški in občinski stanovanjski skladi. Ti imajo namreč po njegovih besedah že danes na razpolago zemljišča in projekte, ne pa tudi sistemskega vira.

»S sprejemom teh izhodišč in nato zakonodaje bomo prešli iz prve v tretjo ali četrto prestavo, ker bomo pod enakimi pogoji financiranja lahko financirali stanovanja, kjerkoli bodo za to na razpolago zemljišča in projekti,« je povedal. Pričakuje, da bo zakon pripravljen v najkrajšem možnem času, po časovnici pa naj bi bil v DZ potrjen do konca letošnjega leta.

Minister za solidarno prihodnost, pristojen za stanovanjsko politiko, Simon Maljevac je kasneje v izjavi za javnost potrjevanje izhodišč za omenjeni sistemski zakon označil kot zgodovinski mejnik na področju javne stanovanjske najemne politike.

»Verjamem, da bo to prineslo spremembo za ljudi in postavilo temelje nove stanovanjske politike, ki jo želimo voditi v Sloveniji,« je dejal. Stanovanjska politika s tem po njegovih besedah jasno prihaja v ospredje vladnih politik.

Oba z Golobom sta spomnila, da so reševanje stanovanjske problematike zapisali v koalicijsko pogodbo, s tem pa se ukvarjajo vse od nastopa mandata. »Do zdaj je v Sloveniji obstajala množica institucij - od republiškega do mestnih oziroma občinskih stanovanjskih skladov - in vsak od njih se je trudil po svojih najboljših močeh, da bi naslovil to perečo problematiko pomanjkanja javnih neprofitnih stanovanj. Mi smo se zavezali, da bomo vse te akterje povezali pod enim zakonodajnim okvirom,« je dejal premier.

Vir financiranja ostaja neznan

Maljevac je poudaril, da bodo sredstva za ta namen s prihodnjim letom nedvomno zagotovljena, od kod jih bo država črpala, pa še ni znano. »Dogovor je, da sredstva so in bodo na voljo. Ali bodo vir proračunska sredstva ali kaj drugega, to bomo še videli,« je dodal.

Eden od pomembnih korakov do novih javnih najemnih stanovanj je dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS. Lani ga je vlada dokapitalizirala s 25,5 milijona evrov, v četrtek pa naj bi potrdila še eno dokapitalizacijo v enakem znesku, je dejal Maljevac. Golob je dodal, da bodo s tem omogočili začetek izvajanja projektov še pred potrditvijo zakona.

Minister za solidarno prihodnost je prepričan, da je do konca mandata te vlade mogoče doseči cilj začeti gradnjo 5000 javnih najemnih stanovanj. »Skoraj polovica jih je že v gradnji,« je poudaril. »To je ambiciozen načrt, ki si ga še nihče ni upal zastaviti, nihče tudi ni upal dati na mizo do 100 milijonov evrov vsako leto za deset let. Mi smo to naredili in verjamem, da je to najboljše sporočilo mladim v Sloveniji, da bodo lahko prišli do dostopnih stanovanj,« je dodal premier.