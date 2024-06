Borba, zagnanost in strast do premagovanja ovir se je pokazala pri prav vsakem otroku in najstniku, ki se je danes podal na poligon, ki ga je v veliki telovadnici URI – Soča pripravilo športno društvo Oviratlon. »Mini ovire so bile podobne tistim, ki jih bodo morali oviratlonci premagati prvo soboto v juliju na Pokljuki. Seveda smo jih prilagodili najmlajšim,« je povedal predsednik društva Luka Ravnič in dodal, da je vesel odziva pomočnikov in vseh gostov, ki so se letos odzvali povabilu. Znani obrazi iz sveta športa in zabave so namreč poskrbeli, da so pomagali tekmovalcem pri ovirah. A kot se je izkazalo na koncu, pomoč niti ni bila vedno potrebna. Ker tudi tokrat druženje ni imelo tekmovalnega pomena, so bili na koncu zmagovalci vsi.