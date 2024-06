Skupina poslovnih žensk v farmaciji ste postavile odlične temelje za delovanje HBA organizacije v Sloveniji. Pojasnite osnovni namen te mednarodne, neprofitne organizacije.

Na to vprašanje z veseljem odgovorim. HBA Slo-Lj je del globalne, neprofitne organizacije, ki si prizadeva za napredovanje in krepitev vpliva žensk v zdravstvu, farmaciji in medicini. Cilj organizacije je vzpostavitev praks, ki omogočajo uresničitev celotnega potenciala žensk, kariernega napredovanja ter doseganje enakosti spolov na vodilnih položajih v zdravstvu, farmaciji in medicini.

Kateri so osnovni problemi v naši državi pri zaposlovanja žensk v zdravstvu?

Kar lahko povem je, da smo V HBA Slo-Lj pogledali strukturo in videli, da še kako drži, da na najvišjih, to je direktorskih pozicijah vidimo v veliki večini moške kolege. V osnovi je v zdravstvu res veliko žensk. V celotnem managementu je zastopanost spolov skoraj 50/50. Če pa pogledamo bolj natančno vidimo, da na najvišjih vodstvenih pozicijah le v tretjini primerov najdemo ženske.

Vabite na svoja srečanja in dogodke tudi moške? Kakšen je odziv?

Seveda vabimo tudi moške kolege. Naj povem, da nismo žensko združenje, ravno nasprotno. Vemo, da sta za uspeh podjetja, bolnišnice, zdravstvene ustanove potrebna oba pogleda, ženski in moški. Prav gotovo je potrebno delovati skupaj, z roko v roki. Odziv je dober, saj moški na najvišjih položajih ponavadi vedo, kako pomembna je mešana struktura zaposlenih. 25. maja 2024 je bilo eno leto od naše ustanovitve v Sloveniji in takrat pripravljamo dogodek za povezovanje članov in nečlanov, na katerega smo kot govorce povabili pol moških vodij in pol ženskih voditeljic.

Ženska energija in miselnost na vodstvenih položajih je rahlo drugačna od moške, a če se ne motim, se zavzemate za enakopravnost in sodelovanje? Ne gre za izključevanje kajne…?

Smisel delovanja je v sodelovanju, podpiranju, dobrih zgledih in ne nazadnje v dobri klimi v kateri delamo vsak dan. Ja, ženska energija je prav gotovo drugačna od moške, ampak potrebno pa je obe enakovreno vključiti v vse procese delovanja, sodelovanja in tudi odločanja.

Kaj je bilo že doseženo in k čemu stremite v HBA?

V tem letu obstoja smo organizirali več srečanj v živo in spletnih srečanj, našim članom smo ponudili možnost sodelovanja v spletnih srečanjih združenja praktično povsod po svetu. Na naši globalni platformi imamo na voljo dostop do veliko izobraževanj in predavanj. Prvo leto je bilo namenjeno predstavitvi bodočim članom in tudi podpornikom. V združenju nas je 170 članov in še več jih prihaja.

Vsi delujoči v združenju smo prostovoljci in za aktivnosti ne prejemamo plačila. Aktivnosti združenja so podprte z donacijami in brezplačnimi storitvami članov..

Kaj pa vas moti na splošno, ko beseda nanese ženske pravice, dolžnosti, odgovornosti,…

Ja, kot veste so se ženske že v preteklosti morale postaviti in boriti za kar precej pravic, pa če gre tukaj za volilno pravico, pravico o odločanju o svojem telesu... Ko pa govorimo o dolžnostih in odgovornostih, bi moralo biti prav tako razporejeno enakomerno, ne glede na spol. O tem se je potrebno pogovarjati od malih nog, otroke vzgajati v tem duhu; da ni razlik po spolu in ni razlik med zgoraj povedanim.*

