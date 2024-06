V petek popoldne naj bi 24-letni državljan Maroka na avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa, ki je vozil v smeri Notranjih Goric, ogovarjal otroke, enega pa tudi lažje poškodoval. Po besedah Irfana Beganovića iz sektorja ljubljanske kriminalistične policije gre za 24-letnika, s katerim se je policija v preteklosti že srečala, Maročan pa je trenutno nastanjen v centru za odstranitev tujcev, saj mu je ministrstvo za notranje zadeve po zakonu o mednarodni zaščiti omejilo gibanje.

Kaj točno se je dogajalo na avtobusu številka 6b, bo pokazala preiskava. Na družbenih omrežjih se je pojavil zapis, da naj bi neznani moški eno izmed deklic vlekel za roko in jo ob tem porezal z neznanim predmetom. Pri tem naj bi ji na pomoč priskočila starejša gospa, kljub temu pa naj bi moški dvema dekletoma sledil proti njunemu domu.

Na LPP so nam pojasnili, da so pregledali varnostne kamere na avtobusu in se pogovorili z voznikom. Po njihovih besedah s posnetkov ni razvidno, da bi 24-letnik napadel otroke, je pa z avtobusa izstopil hkrati z nekaterimi otroki.

Policija še preiskuje, kdaj in kje točno je prišlo do incidenta, preiskovalci pa morajo prav tako še ugotoviti, s kakšnim oziroma katerim predmetom naj bi 24-letnik deklico poškodoval. Po besedah Beganovića policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja iz sklopa zoper kaznivih dejanj zoper življenje in telo, o ugotovitvah pa bodo seznanili tožilstvo.

Izjava Irfana Beganovića s PU Ljubljana: