Ustavni sodniki so določili način, na kakršnega morata vlada in državni zbor zvišati plače sodnikom. Ker državni zbor v predpisanem roku (ta se je iztekel 3. januarja letos) nista odpravila protiustavnega nesorazmerja med plačami sodnikov in plačami funkcionarjev preostalih dveh vej oblasti, je sodni svet pozval ustavno sodišče, da naj samo določi, kako naj se izvrši ustavna odločba.

Ustavni sodniki so s petimi glasovi proti trem sklenili, da sodnikom od 3. januarja 2024 (torej tudi za nazaj) do začetka uporabe ustrezne zakonske ureditve, pripadajo plače, usklajene s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. junija 2012 do 31. decembra lani.

V odločbi ustavnega sodišča so zapisali, da se za uskladitev plač uporabi uradni podatek SURS o rasti cen življenjskih potrebščin v tem obdobju. Naš neuradni preračun s pomočjo portala STAT-SI je pokazal, da naj bi se plače sodnikov zvišale za 26 odstotkov. To sicer ne pomeni, da se bodo sodniške plače avtomatično dvignile za 26 odstotkov, temveč bodo 26 odstotkov prišteli plačnim razredom, kakršni so za sodnike veljali 1. junija 2012.

Plače, ki jim bodo prišteli dvig življenjskih stroškov, se morajo sodnikom prvič izplačati pri izplačilu plač za opravljeno delo v mesecu avgustu, kar pomeni, da naj bi zvišanje sodniki v svojih denarnicah prvič občutili septembra. Hkrati bodo morali sodnikom obračunati tudi razliko v plačah za nazaj. »Pri izplačilu te plače se sodnikom izplačajo tudi razlike med plačami, kot bi jih, upoštevaje na prej opisan način usklajene plačne razrede, sodniki prejeli za opravljeno sodniško službo v obdobju od 3. 1. 2024 do konca julija 2024, in plačami, ki so jih sodniki že prejeli oziroma jih bodo prejeli v obdobju od 3. 1. 2024 do konca julija 2024,« so jasno zapisali ustavno sodniki in določili, da morata vsa potrebna sredstva zagotoviti vlada in državni zbor.

Več sledi.