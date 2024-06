Nemški kancler Olaf Scholz je obiskal območja na jugu Nemčije, ki so jih v zadnjih dneh prizadele poplave, in obljubil solidarnost s prizadetimi v ujmi. Razmere na Bavarskem in v Baden-Württembergu po obilnem deževju ostajajo napete, poplave so doslej terjale pet smrtnih žrtev.

Scholz je ob obisku v poplavljenem Reichertshofnu na Zgornjem Bavarskem poudaril, da ljudje najbolj potrebujejo solidarnost. Obljubil je, da bo vlada storila vse, kar je v njeni moči, da bi zagotovila hitrejšo pomoč.

Scholz: »Prebivalci Nemčije bi morali biti vse bolj pripravljeni na naravne nesreče«

Kancler, ki je poplavljeno mesto obiskal skupaj z notranjo ministrico Nancy Faeser in bavarskim ministrskim predsednikom Markusom Söderjem, je tudi ocenil, da bi morali biti prebivalci Nemčije vse bolj pripravljeni na naravne nesreče, zlasti na poplave. Spomnil je, da je letos že četrtič na območju poplav, zato po njegovih besedah ne bi smeli zanemariti boja proti podnebnim spremembam.

Na Bavarskem in v Baden-Württembergu so v več šolah odpovedali pouk, tudi vrtci so zaprti. Močno je oviran železniški promet, povezava med Münchnom in Stuttgartom ostaja prekinjena. Nemške železnice potnikom odsvetujejo potovanje na jug Nemčije.

Zaradi naraščanja vodotokov in napovedanih novih padavin so evakuirali prebivalce zlasti v bližini Stuttgarta. Z območja Schwarzwalda poročajo o poplavljenih cestah, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov.

Opozoril za nevarnost še ne morejo umakniti

Tudi na Bavarskem po oceni Söderja nevarnosti še ni konec. »Razmere se sicer nekoliko umirjajo, a opozoril za nevarnost še ne moremo umakniti,« je danes dejal za radio Deutschlandfunk. Posvaril je, da bodo gladine večjih rek naraščale tudi, ko bo nehalo deževati.

Reševalci so medtem v kraju Schrobenhausen na Bavarskem v eni od poplavljenih kleti našli truplo 43-letne ženske, ki so jo pogrešali od nedelje. V eni od poplavljenih hiš v Schorndorfu v Baden-Württembergu pa so našli še trupli moškega in ženske. Skupno so poplave terjale najmanj pet smrtnih žrtev, saj je v soboto med reševalno akcijo na Bavarskem umrl tudi gasilec. Enega človeka - tudi gasilca - še pogrešajo.