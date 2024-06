Policisti PU Ljubljana so bili danes okoli 9.32 obveščeni o trku vlaka ob tovorno vozilo na Rudniku v Ljubljani. Do nesreče je prišlo pred križiščem Jurčkove ceste in Dolenjske ceste.

S PU Ljubljana so nam potrdili, da je voznik tovornjaka vozilo zapustil pred trčenjem in ni poškodovan. Prav tako ni bilo poškodb na vlaku. Policisti medtem še pregledujejo prizorišče nesreče.