Prva zvezdnika finala lige NBA Luka Dončić in Jayson Tatum delita podobni usodi. Potem ko sta na velika vrata vstopila v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu in sprva navduševala tamkajšnjo stroko in navijače, sta v zadnjem obdobju poslušala kar nekaj kritik na svoj račun.

Dončiću so očitali, da s svojim načinom igre moštva ne bo popeljal do naslova prvaka, Tatumu pa, da v najbolj pomembnih trenutkih soigralce pusti na cedilu. Oba bosta tako v finalu igrala še dodatno motivirana.

Predvsem Dončić je z izvrstnimi predstavami v letošnji končnici počasi začel spreminjati mnenja analitikov onkraj Atlantika, ki jim gre očitno na živce, da najboljša posameznika v ligi prihajata iz Evrope in sta po atletskih sposobnostih popolno nasprotje tistega, kar naj bi košarkar v ligi NBA predstavljal.

A dejstvo je, da se košarkarske inteligence ne da kupiti, z njo pa je možno delati čudeže, kar skupaj z Nikolo Jokićem dokazujeta iz dneva v dan.

Dončić ima zaenkrat za seboj kljub številnim poškodbam izjemno končnico, dih jemajoč pa je naslednji podatek. Je najboljši posameznik v skupno doseženih točkah (489), skokih (164), asistencah (150), ukradenih žogah (28), zadetih metih iz igre (166), zadetih prostih metih (100) in odigranih minutah (705). In čeprav ga čaka prvi nastop v finalu lige NBA, mu bodo izkušnje iz številnih finalnih bojev in osvojenih lovorik iz Evrope pomagale, da ga celotno dogajanje ne bo prevzelo. »Boston je najboljša ekipa v ligi NBA. Imeli so daleč najboljše razmerje zmag in porazov v rednem delu sezone. Tako v napadu kot obrambi imajo veliko orožij, zato bomo morali igrati trdo in pametno, če jih bomo želeli poraziti,« napoveduje Luka Dončić.

Nekoliko drugače je pri Jaysonu Tatumu, ki ga javnost in strokovnjaki kljub temu, da je Boston v finalu in da je prvi strelec moštva, kritizira. V prvi vrsti mu očitajo, da bi moral dosegati več točk, v povprečju jih beleži 26 na tekmo, pogrešajo tudi, da bi večkrat prevzel odgovornost na svoja pleča. Z naslovom prvaka bi zle glasove utišal. »Mnenje predstavnikov medijev spoštujem, a se velikokrat z njimi ne strinjam. Ko so pošteni in ne vpletajo čustev, potem z njihovimi besedami nimam težav, ne glede na to, ali so pozitivne ali negativne. Imam pa velikokrat občutek, da gledajo samo na število točk, ki jih dosegam, hkrati pa spregledajo številne druge stvari, ki jih počnem dobro in na splošno igram košarko na pravi način. Na to sem zelo ponosen,« pravi Jayson Tatum, ki je prepričan, da se je iz poraza v finalu pred dvema letoma proti Golden Statu veliko naučil.

»Predvsem bi izpostavil to, da sem izredno hvaležen za novo priložnost. Pogosto se zgodi, da ne dobiš druge priložnosti za osvojitev naslova prvaka lige NBA. Z odličnim rednim delom smo si zagotovili prednost domačega parketa, z dominantnimi igrali v končnici pa več odmora med serijami, ki posledično prinaša več svežine. Pripravljeni smo, drugo priložnost pa enostavno moramo izkoristiti.«