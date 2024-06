Za slovenske odbojkarje bosta na Japonskem najbolj pomembni tekmi s Turčijo in Bolgarijo. Turki, ki prvič nastopajo v tem tekmovanju, so doma sicer izgubili vse štiri tekme, Bolgari pa so na istem turnirju premagali le ZDA, toda morebitna poraza z njimi bi slovenski reprezentanci v boju za uvrstitev na olimpijske igre odnesla veliko točk na svetovni lestvici FIVB. »Zavedamo se, da je pred nami še težji teden, kot je bil v Antaliji. Turnir bomo začeli s Turčijo, ki je doma resda ostala brez zmage, vendar bo zagotovo želela dokazati, da si zasluži igrati v tem tekmovanju. Od prve točke naprej bomo morali biti pripravljeni in agresivni, takoj bomo morali igrati na najvišji ravni,« pred tekmo s Turki opozarja Gheorghe Cretu, selektor slovenske reprezentance.

Lani so se slovenski in turški odbojkarji pomerili dvakrat, predvsem tekma osmine finala evropskega prvenstva v Varni pa je postregla z dramatično končnico. Turčija je že vodila z 2:0 v nizih, zadnji, peti niz je s 15:13 dobila Slovenija, ki je na koncu osvojila bronasto kolajno. Bolj prepričljivo so slovenski odbojkarji dobili tekmo na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju, ko nasprotnikom niso oddali niti niza. Lani je Turke vodil Alberto Giuliani, ki je bil s slovenskimi odbojkarji dvakrat drugi na EP, letos jih vodi Francoz Cedric Enard. Na svetovni lestvici so trenutno na 17. mestu, brez možnosti, da se uvrstijo na OI.

V primeru poraza Proti Turčiji z 0:3 bi bila Slovenija ob 16,5 točke, z 1:3 ob 14 točk in 2:3 ob 11,5 točke, zmaga s 3:0 pa bi ji prinesla 3,5 točke, s 3:1 točko in s 3:2 le 0,01 točke. Izračuna za tekmo z Bolgarijo še ni, toda ker je mesta za Turki, bi bila izguba točk za Cretujeve varovance še nekoliko večja. Drugače bo na tekmah z Brazilijo, ki je včeraj v Fukuoki s 3:0 premagala Nemčijo in je na svetovni lestvici spet peta, mesto pred slovenskimi odbojkarji, in Japonsko, ki je na četrtem mestu. Morebitna poraza ne bi odnesla veliko točk, res pa je, da jih tudi zmagi ne bi prav veliko prinesli.

S 331,50 točkami je za zdaj Slovenija na varni strani, kar se tiče uvrstitve v Pariz. Italija jih ima 30,86 več, zato pa Argentina na tretjem mestu med reprezentancami, ki še nimajo zagotovljenega nastopa na OI, zaostaja za dobrih 23 točk, Kuba na četrtem mestu, ki še vodi v Pariz, že za več kot 60 točk, peta Srbija pa že za 93 točk. »Za nas tekmec niti ne sme biti pomemben. Pritisk bo na vseh tekmah enak, in če si želimo čim prej zagotoviti nastop na OI, bomo morali premagati vsakega nasprotnika. Dejstvo je, da bodo Brazilci in Japonci lahko igrali neobremenjeno, saj so že uvrščeni na OI, Bolgari pa imajo mlado ekipo, ki se želi dokazati in potrditi svojo kakovost za prihodnost. Razmišljati bomo morali o vsaki tekmi posebej, o vsaki žogi posebej in le o svojem cilju,« je pred začetkom turnirja v Fukuoki še dejal Cretu.