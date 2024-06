Pred vrati je prvi vrhunec atletske sezone, evropsko prvenstvo v Rimu, ki bo na olimpijskem stadionu potekalo od 7. do 12. junija. Na njem bo nastopila številčna slovenska reprezentanca, ki je na začetku štela kar 25 športnikov. Ker sta zaradi poškodbe nastop odpovedali Maja Mihalinec in Maruša Mišmaš Zrimšek, reprezentanca šteje 23 članov, med katerimi je vprašljiv nastop Tine Šutej. Trofejna skakalka ob palici si je namreč pred tremi dnevi na treningu poškodovala mišico na roki, zato ima v zadnjih dneh obilo skrbi. Po dolgem času bosta na velikem tekmovanju nastopili dve slovenski štafeti, in sicer moški na 4x100 in 4x400 m.

»Žal nam je zaradi poškodb atletinj, brez katerih bi v Rim odpotovali še močnejši. Kljub temu imamo razloge, da napovemo vsaj eno kolajno, pet finalnih odločitev ter še štiri ali pet polfinalnih. Na velikih prvenstvih se vselej dogajajo tudi presenečenja. Upam, da bomo kakšnega pozitivnega doživeli tudi mi,« napoveduje vodja slovenske reprezentance in prvi mož atletske stroke Lado Mesarič. »Prepričan sem, da bomo v Rimu spremljali vrhunsko atletiko, v kateri bomo vidne vloge igrali tudi Slovenci. Temperature v Rimu bodo visoke, tako da nas čaka pravo poletje,« je povedal direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša.

Vrhunec že prvi tekmovalni dan

Glavni up Slovenije za visoko uvrstitev bo Kristjan Čeh, ki se je na včerajšnji predstavitvi slovenske reprezentance javil prek spletne povezave, saj je v zadnjih dneh treniral v Estoniji, od koder bo danes odpotoval v Rim. Ptujčan bo branil naslov evropskega podprvaka z zadnjega prvenstva v Münchnu, kjer ga je premagal Litovec Mikolaš Alenka, ki je letos postavil nov svetovni rekord. »Fizično sem pripravljen zelo dobro, nekaj težav imam s tehniko. Optimizem mi daje zadnji trening, na katerem sem metal tako, kot je treba. Upam, da bom zadnje mete preslikal na tekmo,« je sporočil Kristjan Čeh. Štajerec bo nastopil že prvi tekmovalni dan, saj ga pojutrišnjem dopoldan čakajo kvalifikacije, ob 21. uri pa finalni nastop.

Tudi Matic Ian Guček, ki v letošnji sezoni na prostem skrbi za odlične rezultate, se je javil prek spletne povezave. Razlog je bil, da se je z mitinga diamantne lige v Stockholmu zaradi zamude letala vrnil kasneje. Slovenski rekorder na 400 m z ovirami ima v tej sezoni tretji rezultat v Evropi. »Vesel sem, da sem neposredno uvrščen v polfinale. Zavedam se, da bom moral v polfinalu pokazati vse svoje znanje, če se bom želel uvrstiti v finale. Nič ne bi imel proti, če bi v finalu tekel nov državni rekord,« napoveduje atlet celjskega Kladivarja.

Šoba verjame celo v državni rekord mlade slovenske štafete

Prvi tekmovalni dan čakajo kvalifikacije tudi skakalko v višino Lio Apostolovski, ki je letos že osvojila bronasto kolajno na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu. »Na zadnjih tekmah sem pokazala dobro pripravljenost, zato sem lahko pred odhodom v Rim optimistična. Zaenkrat sem osredotočena le na petkove kvalifikacije,« je dejala Lia Apostolovski, ki jo morebitni finale čaka v nedeljo ob 20.30. Zadnje tri dneve prvenstva, če se bo v teku na 800 m prebila v polfinale in finale, čakajo nastopi Anito Horvat, ki prav tako že ima kolajno s prvenstva stare celine, saj je bila na lanskem dvoranskem prvenstvu v Turčiji tretja. »Sezono sem začela slabo, na zadnjih tekmah pa sem bila vse hitrejša. Veselim se napredka v zadnjih tednih, zato komaj čakam, da se prvenstvo začne. Moj cilj je uvrstitev v finale, tudi v njem pa bom imela visoke cilje, ki jih bom obdržala zase,« je bila malenkost skrivnostna Anita Horvat.

Izjemno spodbudne besede je slovenski štafeti 4x100 m namenil izkušeni slovenski trener Albert Šoba, ki nam je pred začetkom tiskovne konference dejal, da uživa v zadnjih šestih mesecih, odkar je dočakal upokojitev. Pravi, da se zdaj posveča le trenerstvu. »Fantje so mladi in obetavni, kar kaže podatek, da so lastniki tretjega najhitrejšega štafetnega teka v Sloveniji. Hitrejši sta bili le štafeti pred več kot dvema desetletjema na svetovnem prvenstvu v Sevilli in olimpijskih igrah v Sydneyju. Če bodo fantje dobro predajali štafeto ter ne bodo tekli na prvi ali drugi stezi, lahko dosežejo tudi državni rekord,« je prepričan Albert Šoba.

Slovenska reprezentanca na EP Članice: Anita Horvat (Velenje, 800 m), Klara Lukan (Kladivar, 10.000 m), Liza Šajn (Slovan Ljubljana, 10.000 m), Anja Fink (Kronos Ljubljana, polmaraton), Nika Glojnarič (Brežice, 100 m ovire), Neja Filipič (Mass, troskok in daljina), Lia Apostolovski (Kranj, višina), Tina Šutej (Kladivar, palica), Martina Ratej (Kladivar, kopje), Agata Zupin (Velenje, 400 m ovire), Eva Pepelnak (Kladivar, troskok). Č lani: Andrej Skočir (Mass Ljubljana, 200 m, 4x100 m, 4x 400 m), Kristjan Čeh (Ptuj, disk), Matic Ian Guček (Kladivar Celje, 400 m ovire, 4 x 400 m), Anej Čurin Prapotnik (Ptuj, 100 m, 4x100 m), Rok Ferlan (Triglav Kranj, 400 m, 4x400 m), Filip Jakob Demšar (Mass, 110 m ovire, 4x100 m), Primož Kobe (Krka Novo mesto, polmaraton), Luka Janežič (Kladivar, 4x400 m), Maj Janža (Mass, 4x400 m), Jan Vukovič (Kladivar, 4x400 m), Jernej Gumilar (Krka, 4x100 m), Matevž Šuštaršič (Krka, 4x100 m).