Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: Neznosno trpeči so pravico zahtevali sami

Poti, po katerih bi lahko uzakonili pravico neznosno trpečih do samomora s pomočjo in evtanazije, so zaradi predloga Srebrne niti začrtane bolj nazorno kot v preteklosti. Podrobnejši načrti oblasti so – ob načelni podpori urejanju te možnosti, o katerem se bodo prebivalci izrekali na referendumu – kljub temu še neznanka.