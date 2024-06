Na včerajšnjem koncertu na Kongresnem trgu so delili priponke s palestinsko zastavo in rdeče zvezde. Ta dva simbola sta si po mnenju Svetlane Makarovič v tem času zelo blizu, saj gre za »osvobodilni boj palestinskega ljudstva«. Na koncertu so nastopili ljubljanski Partizanski pevski zbor, pevski zbor Z'borke, Polona Vetrih, Drago Mislej - Mef, Tomaž Mihelič - Marlena, Primož Siter, Janja Majzelj, Peter Dirnbek, Nina Valič, Andrej Rozman - Roza in drugi. Dogajanje je sklenila romska glasbena skupina Romano Glauso.