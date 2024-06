To lahko storijo še danes in jutri na 97 voliščih za predčasno glasovanje, ki bodo odprta med 7. in 19. uro. V Ljubljani bo predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev potekalo na Gospodarskem razstavišču. Volilci lahko predčasno glasujejo le v okraju svojega stalnega prebivališča, za takšno obliko glasovanja se jim ni treba posebej prijaviti. Na volišču bodo potrebovali le osebni dokument. Še danes lahko volilci oddajo vlogo za glasovanje na t. i. voliščih omnia, na katerih bodo v nedeljo lahko glasovali zunaj kraja stalnega prebivališča. Tisti, ki zaradi bolezni ne bodo mogli do volišč, pa lahko še danes zaprosijo za glasovanje na domu; tam jih bo v nedeljo obiskal volilni odbor. Vlada BiH tudi v ponedeljek ni dosegla konsenza, ki bi omogočil, da bi državljani Slovenije pa tudi Poljske in Romunije 9. junija lahko glasovali na veleposlaništvih svojih držav. Svet ministrov predloga na prvem glasovanju prejšnji teden ni podprl, ker so mu nasprotovali ministri iz Republike Srbske zaradi podpore treh držav resoluciji ZN o genocidu v Srebrenici. Blokada glasovanja je nesprejemljiva, sta včeraj ločeno ocenili predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Ta je še dodala, da je ministrstvo na pogovor poklicalo začasno odpravnico poslov BiH v Sloveniji in ji izrazilo protest ter da slovensko veleposlaništvo v BiH in zunanje ministrstvo iščeta možnosti, kako državljanom RS v BiH omogočiti udeležbo na evropskih volitvah. Za glasovanje na evropskih volitvah in referendumih na veleposlaništvu v Sarajevu je služba DVK doslej dobila vloge 13 slovenskih volilcev, pa je včeraj povedal direktor službe Igor Zorčič in izrazil upanje, da bodo zanje našli rešitev. DVK je sicer slovenskim volilcem v BiH poslala gradivo za volitve v evropski parlament, tako da lahko glasujejo tudi po pošti. Za referendume pa volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini ne prejmejo volilnega gradiva po uradni dolžnosti, ampak morajo za glasovanje po pošti iz tujine oddati vlogo najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja. Lahko se odločijo tudi za glasovanje na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, so pojasnili na DVK.