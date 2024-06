VZvezi prijateljev mladine Slovenije poudarjajo, da bi ZPMS pobudo civilne iniciative ali vladno direktivo nemudoma podprla in se vključila v projekt. Iniciativa Glas ljudstvaprav tako podpira pobudo. Izpostavljajo, »da je treba omogočiti prihod na varen in zakonit način, da otroci ne bi bili na nevarni poti podvrženi tihotapcem in različnim oblikam izkoriščanja, ob prihodu pa bi jim morali zagotoviti ustrezen status – status mednarodne zaščite. Samo ta jim bo namreč omogočil dostop do pravic in storitev, ki jih nujno potrebujejo za dostojno bivanje in uspešno vključitev v Sloveniji.« Enakega mnenja so tudi pri Unicefu Slovenija. Pri Amnesty International Slovenija pa pravijo, da obstajajo različni mehanizmi, ki jih država pri takem reševanju lahko izkoristi. Ob tem »pozivajo k vzpostavitvi varnih in zakonitih poti, ki lahko temeljijo na humanitarnih vizumih ali združevanju družin«.

Pomagali bi pri integraciji

Če bo Sloveniji uspelo iz Palestine prepeljati mladoletne osebe s spremstvom ali brez, bo treba poskrbeti tudi za njihovo namestitev in integracijo. Ker od ministrstva za notranje zadeve nismo dobili odgovora, kako bi tak postopek potekal in kje so, če so, na voljo ustrezne kapacitete, smo enako vprašanje zastavili nevladnim organizacijam. Pri ZPMS odgovarjajo: »Palestinskim otrokom bi, ko bi prispeli v Slovenijo, pri ZPMS ponudili podporo glede na razpoložljive finančne in materialne resurse, zbrane za ta namen.« Poudarjajo, da so podobno storili, ko smo v Sloveniji sprejeli ukrajinske otroke.Regvarjeva pojasnjuje, da ima država proste kapacitete za tiste, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, zato pri PIC menijo, da kapacitete za sprejem mladoletnih oseb iz Palestine nikakor ne bi smele biti problem.

*** Urša Regvar, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja Gre za politično odločitev, za katero ne potrebujemo novih zakonodajnih okvirov, saj pravne podlage za tako imenovane dopolnilne poti že obstajajo.