To bo tretja eskadrilja bojnih letal tega tipa podjetja Lockheed Martin, ki bo vključena v izraelske oborožene sile. Izraelske zračne sile bodo s tem imele skupno 75 tovrstnih letal. Doslej so jim jih sicer dostavili 36, poroča izraelski portal Times of Israel.

Dogovor bodo financirali iz ameriške vojaške pomoči Izraelu, je sporočilo izraelsko obrambno ministrstvo.

Izraelski obrambni minister Joav Galant je ob objavi dogovora izpostavil, da kaže na »moč strateškega zavezništva med Izraelom in ZDA« ter da v času, ko želijo nekateri nasprotniki Izraela spodkopati njegove vezi z njegovim največjim zaveznikom, oni to zavezništvo samo še krepijo. »To pošilja močno sporočilo našim sovražnikom v regiji,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zaradi hudega uničenja na območju Gaze so bili v zadnjem času pogosti mednarodni protesti proti dobavi orožja Izraelu. Maja je ameriški predsednik Joe Biden zagrozil Izraelu z ustavitvijo dobave nekaterih vrst ameriškega orožja, če bo izraelska vojska vdrla v gosto naseljeno mestno središče Rafe na jugu območja Gaze. Po izraelskih napadih na Rafo se sicer politika ZDA do Izraela ni spremenila.

Izrael je edina bližnjevzhodna država, ki ima letala F-35. Gre za najbolj napredna bojna letala na svetu, ki so se sposobna prikriti, mogoče pa jih je uporabljati tako za zbiranje obveščevalnih podatkov kot za napade globoko na sovražnikovem ozemlju in zračne spopade.

Maja 2018 je izraelska vojska sporočila, da je Izrael kot prva država na svetu to letalo tudi uporabil v spopadih.