Slovenska vrsta je v precej spremenjeni postavi odigrala tekmo z Armenci, sploh prvo medsebojno. Domači so si želeli zmage, saj to dviga samozavest, a predvsem je tekma selektorju služila za vpogled stanja tistih, ki ne igrajo ključnih vlog v ekipi oziroma tistih, ki so imeli v zadnjem obdobju zdravstvene težave in potrebovali igralne minute.

Zmago so po zadetku Josipa Iličića v drugem polčasu Slovenci tudi dosegli, čeprav so imeli gosti kar nekaj priložnosti, in tako poskrbeli za pozitivno nadaljevanje priprav na EP, ki ga bodo Kekovi nogometaši začeli 16. junija v Stuttgartu proti Danski, nadaljevali 20. junija v Münchnu proti Srbiji, skupinski del pa končali 25. junija v Kölnu proti Angliji.

Selektor Kek se je proti Armencem odločil za precej spremenjeno prvo postavo, tudi zaradi tega, ker je že pred tekmo razkril, da tokrat zaradi previdnosti in poškodb ne bo računal na Žana Celarja, Miho Blažiča, Benjamina Šeška in Benjamina Verbiča.

Tako je v vratih priložnost dobil Vid Belec, v napadu pa Žan Vipotnik, nekaj sprememb pa je bilo tudi v obrambni in zvezni vrsti, kjer so zaigrali tudi Vanja Drkušić, Tomi Horvat in Jasmin Kurtić.

Tudi ta postava je takoj prevzela pobudo in povedla v 11. minuti, ko je po podaji z leve strani in slabo odbiti žogi armenskih branilcev zadel Jan Mlakar. Po tem zadetku je tudi Armenija pokazala nekaj več konkretnosti, a ni resneje ogrozila domačega vratarja.

Pozneje se je dogajanje umirilo, Slovenci so večinoma imeli žogo v svoji posesti, a tudi oni niso imeli prave ideje v napadu. Šele v 45. minuti so prišli do novih nevarnih poskusov, vendar ne Horvatu ne Vipotniku ni uspelo ugnati armenskega vratarja s streloma iz kazenskega prostora.

V uvodu drugega polčasa je moral takoj dvakrat posredovati Belec po strelih Armencev, v 52. minuti pa je Drkušić v zadnjem trenutku blokiral strel pred vrati domačih. V 54. minuti je Belec ujel še žogo po novem poskusu gostov, in sicer Arturja Miranjana.

Armenci so po boljšem začetku drugega dela izenačila v 56. minuti, po kotu z desne strani je z glavo zadel Varazdat Harojan. Malce zatem so gosti še enkrat zagrozili s strelom z glavo.

Kek je reagiral s tremi menjavami, v igro so vstopili Petar Stojanović, ki je bil vprašljiv za nastop, Timi Max Elšnik in povratnik Josip Iličić, ki so ga navijači še posebej toplo pozdravili.

Prav slednji je v 63. minuti popeljal Slovenijo v novo vodstvo, ko je žogo dobil na desni strani kazenskega prostora in s preigravanjem prišel do zaključnega strela.

Nekaj minut pozneje je na drugi strani Edgar Sevikjan po kotu zgrešil iz bližine, zatem pa je v slovenski vrsti priložnost dobil še v zadnjih dveh mesecih poškodovani Sandi Lovrić, v igro pa sta vstopila še Jon Gorenc Stanković in Žan Zaletel.

V 80. minuti pa so Armenci spet prišli do strela v kazenskem prostoru, Belec pa se je izkazal z obrambo. Na drugi strani je z roba kazenskega prostora zgrešil Lovrić, v 85. pa pri Armencih Vahan Bičahčjan.