Z več kot tisoč otoki ima Hrvaška resnično vse, kar si srce popotnika poželi. In ko že omenjamo srca, boste našli celo otok v tej obliki. Imenuje se Galešnjak. In v obliki ribe? Tudi tak obstaja. Gre za otok Gaz v otočju Brioni. In morda otok, ki je videti kot prstni odtis? Zagotovo. Obstaja tudi otok z imenom Bavljenac, ki se ponaša s prepletom suhih zidov. Glede na vse našteto torej ni presenetljivo, da v Jadranskem morju najdemo otok v obliki metulja. Ta otok se imenuje Ist.

Otok, kjer prisluhnete tišini

Otok leži na koncu Zadrskega arhipelaga. Na njem je le eno naselje, ki se prav tako imenuje Ist in šteje 200 duš. Trgovine in druge objekte lahko preštejemo na prste rok, avtomobilov na otoku ni. Kot pravijo na uradni spletni strani Hrvaške turistične skupnosti, je Ist otok, kjer lahko »prisluhnete tišini in sanjate v ritmu valov«. Kot tak je idealna destinacija za tiste, ki iščejo popoln mir, obožujejo ga tudi jadralci, zaradi bogatega podvodnega življenja pa tudi potapljači in ribiči. Od Zadra je oddaljen približno 40 kilometrov, njegova površina pa je približno 10 kvadratnih kilometrov. Obdajajo ga številne pečine in otočki, z vrha Straža pa je eden najlepših razgledov na okoliške otoke, Dugi otok, Kornate, Olib in Silbo. Njegova najbližja soseda sta otoka Molat in Škarda.

Otok z dolgo in bogato zgodovino

A Ist ni le otok čudovite narave in miru. Je tudi otok z dolgo zgodovino. Prvič se omenja leta 1311 pod imenom Ost. Leta 1527 se omenja pod imenom Isto. Sama beseda je ilirskega izvora, pomen pa ni znan, a to niso bila edina imena zanj. Imenovali so ga tudi Gist, Esto in Jist, piše na spletni strani zadrskega turizma. Ena od zanimivosti o otoku je, da je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja – kljub temu da je majhen in je štel malo prebivalcev – imel največjo mornarico v Dalmaciji.

Peščene plaže in dve pristanišči

Kar zadeva plaže, na otoku prevladujejo peščene, kraj Ist pa leži v središču otoka in ima dostop tako do južnega kot do severnega zaliva. Z Zadrom in drugimi otoki je povezan s trajekti in katamarani, vožnja pa traja od 60 minut do dve uri, odvisno, katero plovilo izberete. Na otoku sta dve pristanišči, katamaransko pristanišče Široka (južni zaliv) in trajektno pristanišče Kosirača (severni zaliv). Navtiki se lahko zasidrajo v zalivu Mljake.

Na sosednjem otoku Škarda je grad

Najbližji sosed je otok Škarda, od Ista oddaljen 800 metrov. Njegova površina je 365 hektarjev, dolžina obale pa 11,6 kilometra. V vasi Trate je 18 starodavnih hiš, v zalivu Griparica pa je majhen grad Hellenbach iz leta 1846 s površino 600 kvadratnih metrov. Ta objekt je edini te vrste na Jadranu, pišejo na spletni strani Škarda.

Molat – kristalno morje in raj za mornarje

Njegov drugi sosed Molat ima prav tako okoli 200 prebivalcev, njegova površina pa meri 22 kvadratnih kilometrov. Ta otok ima dobro razčlenjeno obalo, dolgo kar 50 kilometrov in polno zalivov. Številni zalivi imajo kristalno čisto morje, otok pa slovi kot eden najbolj zelenih na Jadranu. Tako kot Ist tudi Molat omenjajo kot idealno možnost za ljubitelje mirnejšega dopusta, v navtičnem smislu pa je pogost postanek na poti proti Kornatom. Navtikom naj bi bil še posebno všeč zaliv Burgulj, zaliv Jazi pa omenjajo kot enega najlepših na otoku.