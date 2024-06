Vzljubili pouk na prostem

V želji, da bi otroke spodbudili, da bi več prostega čas preživeli v naravi in se od nje tudi učili, je osnovna šola Kašelj v okviru projekta Erasmus+ uredila učilnico v naravi. Učilnico, ki so jo poimenovali Cvetka, so opremili s tablo, na vrtu pa posadili gredice. Projekt poteka v sodelovanju s partnerskima šolama iz Turčije in Bolgarije.