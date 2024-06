Napovedana združitev vseh ljubljanskih vrtcev je še vedno nejasna. Mestni svet je že januarja izglasoval načrt o združitvi 23 ljubljanskih vrtcev v enotni zavod. Načrte o združitvi so potem konec februarja umaknili zaradi širokega nasprotovanja strokovne javnosti in sindikatov. Tudi pristojno ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je takrat sporočilo, da je po njihovi oceni predlog občine nezdružljiv s trenutno zakonodajo. Ljubljanski župan Zoran Janković in Branimir Štrukelj,glavni tajnik Sindikata vzgoje in izobraževanja (SVIZ), sta takrat v skupni izjavi sporočila, da bo delovna skupina, katere član je tudi Štrukelj, ponovno dopolnila in uskladila predlog združitve vrtcev. V izjavi sta še pojasnila, da bo dopolnjeni predlog »podlaga za spremembo obstoječega zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja«.

Predlog občine sindikati spet zavrnili

»Pripravili smo nov predlog o združitvi vrtcev, ki sledi isti osnovni ideji. Se pravi, da vsi vrtci ostanejo strokovno avtonomni, ravnatelji pa obdržijo isto plačo. Po naši oceni bi ravnatelji tako imeli 20 odstotkov manj dela z opravili, kot so računovodstvo, finance in administracija, kar pomeni, da bi ta čas lahko namenili sodelavcem in staršem ter otrokom. Vse bo ostalo enako, le žiro račun bodo imeli skupen. Saj tudi zdaj ne morejo ravnatelji kar zapravljati denarja brez soglasja,« je včeraj na vprašanje o trenutnem stanju načrtovane združitve pojasnil ljubljanski župan. Pri tem je dodal, da so ta nov predlog o združitvi že poslali glavnemu tajniku, »ki se je odločil, da ga bo zavrnil«.

Štrukelj je na drugi strani pojasnil, da ta »novi predlog« ni februarja napovedana dopolnitev, ampak je občina sindikatu poslala osnutek spremembe člena zakona, ki ga ministrstvu želi predlagati občina in ki je potreben za združitev vrtcev. »Poslali so nam predlog, ki bi zakonsko uredil to, kar so na občini želeli storiti z aktom o ustanovitvi, od katerega je občina potem odstopila,« je povedal glavni tajnik in dodal, da je peticijo proti združitvi podpisalo okoli sedemdeset odstotkov vseh zaposlenih v ljubljanskih vrtcih. Dodal je še, da po njegovih informacijah ministrstvo tudi samo pripravlja novelo zakona, ki bi velikost vrtcev omejil na 45 oddelkov. »To pomeni, da bi se po tem predlogu ministrstva, ki ga eksplicitno podpiramo, onemogočila kakršna koli možnost za reorganizacijo vrtcev v obsegu, kot ga predlaga MOL.« O morebitnih zakonskih spremembah na tem področju smo povprašali tudi ministrstvo. Odgovor še čakamo.

Prihodnje leto 11 oddelkov manj Trenutno je v ljubljanskih vrtcih vpisanih 12.886 otrok, je pojasnila Marija Fabčič, vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Za naslednje leto računajo, da bo številka manjša za približno 180 otrok. Glede na normative za zdaj ocenjujejo, da bo prihodnje leto 13 oddelkov manj kot letos. Bodo pa v Vrtcu Jarše in Vodmat naslednje leto odprli nova razvojna oddelka za avtistične otroke, ki bo prinesel tudi tri dodatne zaposlitve. Trenutno na centralnem čakalnem seznamu za vpis v ljubljanske vrtce čaka 85 otrok z naslovom zunaj občine.

*** Po tem predlogu ministrstva, ki ga eksplicitno podpiramo, bi se onemogočila kakršna koli možnost za reorganizacijo vrtcev v obsegu, kot ga predlaga MOL. Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ