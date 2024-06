Modi se je ob razglasitvi zmage na volitvah zahvalil volivcem in podpornikom za zaupanje. V govoru na sedežu svoje stranke Bharatiya Janata (BJP) v New Delhiju je napovedal, da bo njegovo Nacionalno demokratično zavezništvo (NDA) pod vodstvom BJP oblikovalo vlado.

»Današnja zmaga je največja na svetu,« je dejal Modi in jo opisal kot »zmago Indijcev«, poroča britanski BBC. »Ljudje so že tretjič zapored zaupali NDA,« pa je Modi, ki se mu obeta tretji petletni mandat, pred tem zapisal na družbenem omrežju X in zmago označil za zgodovinski podvig.

Po skoraj vseh preštetih glasovih je Modijeva stranka BJP skupaj s koalicijskimi zavezniki osvojila najmanj 291 sedežev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za večino v 543-članskem spodnjem domu parlamenta je sicer potrebnih 272 sedežev.

BJP je glede na objavljene izide ostala najmočnejša stranka, osvojila je 239 sedežev, kar pa je precej manj kot leta 2019, ko je dobila 303 sedeže.

Modi si je pred volitvami sicer zadal, da bo njegova vladna koalicija osvojila več kot 400 od 543 sedežev in povečala večino v parlamentu. A namesto tega kaže, da se je močno okrepil opozicijski tabor.

Opozicijske stranke so osvojile pribižno 230 sedežev. Glavna opozicijska Kongresna stranka je skoraj podvojila svoje dosedanje število poslanskih mest z 52 na 99. Njen vodja Rahul Gandhi ni izključil pogovorov z dvema Modijevima koalicijskima partnerjema, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Modi je danes pohvalil tudi volilni proces v Indiji, indijsko demokracijo pa opisal kot primer verodostojnosti in učinkovitosti. Zahvalil se je tudi ljudem v volilnih odborih in na voliščih, ki so delali v izjemno vročem vremenu.

Tokratnih volitev v Indiji, ki so v več fazah potekale od 19. aprila, se je udeležilo rekordnih 642 milijonov volivcev. Skoraj polovica med njimi - 312 milijonov - je bilo volivk. Je pa bila volilna udeležba s 66,3 odstotka skoraj odstotno točko nižja kot leta 2019.