Pred nekaj tedni je Zavod RS za varstvo narave organizatorju koncerta Roberta Pešuta - Magnifica zavrnil izdajo soglasja, ki je pogoj za izvedbo koncerta. Kot smo poročali, je ministrstvo za naravne vire in prostor odločbo razveljavilo in jo zavodu vrnilo v ponovno odločanje. Na dogajanje so se odzvali tudi številni podpisniki pisma, v katerem glasbenika pozivajo, naj spoštuje odločitev zavoda za varstvo narave in poišče nadomestno lokacijo za izvedbo koncerta.

130 podpisnikom s področja kulture, naravovarstva, urbanizma in nevladništva so se pridružili tudi Mladi za podnebno pravičnost z več strokovnjaki in predstavili svoje poglede in zahteve. »Naše javno pismo ni usmerjeno proti Magnificu osebno, temveč proti množičnim dogodkom v Tivoliju. V času podnebne in biodiverzitetne krize postajajo zelene površine vedno pomembnejše, zato naj bodo prepuščene druženju,« so povedali. Poudarili so, da si želijo, da bi Magnifico kot znak zavedanja okoljskih sprememb koncert prestavil v primernejše okolje.

Smernice so zgolj začasne

»Zadnja leta se konflikti v Tivoliju zaostrujejo. Lani smo bili v sporu z Mestno občino Ljubljana zaradi prekomerne sečnje na Rožniku, zdaj smo v sporu zaradi postavitve koncerta v osrčje parka,« so pojasnili. Prav zato si želijo, da bi odločevalci več pozornosti namenili interdisciplinarni debati. Javne pritiske župana Zorana Jankovića na odločevalske organe so označili za nedopustne.

Težave se po mnenju profesoriceAne Kučan z oddelka za krajinsko arhitekturo pojavljajo, ker Tivoli še vedno nima upravljalskega načrta. »Nimamo jasnega dogovora o tem, česa nočemo v parku. Sledimo začasnim upravljalskim smernicam, kjer pa jasno piše, da se množične hrupne prireditve usmerja na prostore zunaj krajinskega parka,« je dejala Ana Kučan.

Županje na novinarski konferenci dejal, da izvedbo koncerta podpira in verjame, da bo pri odločitvah prevladala pamet. »Koncert in 15.000 tekačic v parku pred kratkim niso zmotili nikogar, podobno je bilo s sindikati, kjer se je dogajanja na Rožniku udeležilo sedem tisoč ljudi,« je pojasnil in dodal, da računa na to, da bo soglasje v ponovnem odločanju izdano.