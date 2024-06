Od 11. junija od 19. ure do 16. junija pa bodo izjemoma vsi vlaki na kamniški progi vozili s postajališča Ljubljana Šiška, je povedal generalni direktor Slovenskih železinc Dušan Mes. Potnike bodo z glavnega kolodvora do postajališča Ljubljana Šiška in v nasprotno smer vozili avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Namestnik direktorja Ljubljanskega potniškega prometa Rok Vihar je napovedal, da bodo zaradi te spremembe voznega reda Slovenskih železnic okrepili število voženj na začasni avtobusni progi med glavno železniško postajo in postajališčem Ljubljana Šiška. Z glavnega kolodvora bo prvi avtobus proti Šiški odpeljal ob 4.40, zadnji pa ob 22. uri. S postajališča Šiška bo prvi avtobus odpeljal ob 5.45, zadnji pa ob 23.55, je dejal Vihar. S 17. junijem bo obnovljen začasni vozni red, po katerem ima 19 vlakov začetno in končno postajo pri Unionu. Mes je pojasnil, da je zapora tirov med postajališčem Šiška in glavno postajo potrebna zaradi prevezave novih tirov na stare.