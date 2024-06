Fabčič je pojasnila, da 85 od 87 čakajočih otrok čaka za prvo starostno obdobje. »Od tega sta dva iz Ljubljane, ki ne izpolnjujeta starostnih pogojev za vključitev otroka v vrtec s 1. septembrom«, pri ostalih pa ima eden ali oba od staršev stalno prebivališče v drugih občinah, je dejala na redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Trenutno glede na podpisane pogodbe ugotavljajo, da bo v prihodnjem šolskem letu vrtce obiskovalo 111 otrok manj kot v letošnjem. Letos je v javnih ljubljanskih vrtcih 12.886 otrok, v prihodnjem letu pa računajo na okrog 12.700 otrok. »Se pa številke vsak dan spreminjajo, saj starši še vedno vpisujejo svoje otroke. Zato tudi še vedno poteka priprava organizacije oddelkov za naslednje šolsko leto,« je dejala Fabčič. Dodala je, da starši prejemajo tudi pozive k podpisu pogodb.

V vrtcih sicer ocenjujejo, da bodo delovali v 11 oddelkih manj kot v letošnjem šolskem letu. Bodo pa v vrtcu Jarše odprli nov avtistični razvojni oddelek in en nov oddelek v vrtcu Vodmat.

O predvidenem združevanje javnih ljubljanskih vrtcev pa je Janković dejal, da so odvetniki občine pripravili nov predlog, ki sledi osnovni ideji, torej da vsi vrtci ostanejo strokovno avtonomni, samostojni in imajo svojega ravnatelja z isto plačo ter z manj dela, saj ne bodo več opravljali podpornih služb, torej nabave, financ, računovodstva in pravnega svetovanja. »Ocena je, da jim to zdaj vzame 20 odstotkov njihovega časa, ki ga bodo lahko namenili sodelavcem, otrokom in staršem,« je povedal župan.

Vsak vrtec bo obdržal tudi svoj svet vrtca, iz svetov pa umikajo predstavnike mestnih občin, v njih ostajajo le zaposleni in predstavniki staršev. Še vedno pa gre za združevanje vseh vrtcev, za eno pravno osebo in en transakcijski račun ter z enim direktorjem in 23 ravnatelji. Janković je ponovno poudaril, da v predlogu ostaja avtomatski prenos zaposlenih, »kar pomeni, da zagotavljamo vsem varna delovna mesta«.

Predlog so sicer že poslali glavnemu tajniku Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimirju Štruklju, ki pa se je po Jankovićevih besedah odločil, da bo tudi tega zavrnil. Predlog so poslali tudi na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in pričakujejo, da ga bodo resno obravnavali.

Štrukelj je za STA potrdil, da predlog zavračajo, saj gre za isto vsebino, kot je bila prej predvidena v aktu o ustanovitvi zavoda. Pojasnil je, da na občini niso pripravili novega predloga omenjenega akta, ampak predlagajo spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Novela tega zakona je bila sicer v javni razpravi do konca prejšnjega meseca.

Po Štrukljevih besedah občina predlaga nov člen zakona, po katerem bi mestna občina lahko vse vrtce združila v en vrtec. Dodal je, da so občini odgovorili, da predlog "kategorično zavračajo", ob tem pa jim poslali peticijo, v kateri so utemeljili, zakaj nasprotujejo združevanju ljubljanskih vrtcev, in mnenje o noveli omenjenega zakona, ki so ga poslali ministrstvu. »Eksplicitno smo podprli nov predlog ministrstva, da samostojni vrtec ne more imeti več kot 45 oddelkov,« je poudaril Štrukelj in dodal, da bi jih imel ljubljanski vrtec ob združitvi skupaj 700.

»Verjetno minister ne bo pojedel svoje javne besede, saj je rekel, da je proti združevanju, in ne bo pojedel svojega lastnega predloga za spremembo zakona, ki temu absolutno nasprotuje, saj omejuje število oddelkov,« je še povedal Štrukelj.

Fabčič je povedala še, da je vrhovno sodišče zavrnilo pobudo za revizijo postopka denacionalizacije enote vrtca dr. Franceta Prešerna. »Tako da vrtec ostaja v naši lasti, v lasti otrok, ki ga obiskujejo. S tem so za upravičence izčrpane vse pravne možnosti v Sloveniji,« je dejala. Na občini so po njenih besedah odločitve in zaključka postopka po 25 letih zelo veseli.

Poročala je tudi o sobotnem dogodku na Osnovni šoli Majde Vrhovnik, ko sta 9- in 10-letna otroka, deklica in deček, splezala na streho telovadnice in razbijala svetlobnike, torej okna v obliki kupole. Škodo so zaposleni v šoli opazili v ponedeljek zjutraj, ko je deževalo skozi razbita okna. Fabčič je povedala, da je telovadnica trenutno očiščena, a zaprta, saj je nevarna za zdravje. »Otroci niso samo ocene, otroci so mnogo več. V tem primeru pa se bo treba temeljito pogovoriti, kje je meja otroške razigranosti in kjer meje ni več,« je še dodala.