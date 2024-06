Janeza trka luna

Predvčerajšnjim smo poročali o tem, da je stranka SDS vložila zahtevo za referendum o priznanju Palestine. Danes poročamo o tem, da so zahtevo umaknili. Poročamo pa tudi o tem, da je prvak te stranke volilce pozval, naj nikar ne glasujejo na predčasnih volitvah, ker da bi tam lahko prihajajo do nepravilnosti pri štetju. »Te skrinjice so potem nekje zaklenjene, jutri se odpečatijo pa spet zapečatijo in tako tri dni, potem so nekje spravljene do konca glasovanja v nedeljo in se šele potem to šteje,« je razlagal.