Čeprav je zagovornik višje sodnike opozarjal, da 15 let zapora za 82-letnega Franca Šterbana iz Bresternice pomeni dosmrtno kazen, se niso odločili, da bi jo znižali oziroma prvostopenjsko sodbo kakor koli spremenili. Kar je storil, je bil namreč tudi po njihovem mnenju krut in zahrbten umor: svojo ženo je zvečer, ko je že ležala v postelji, najmanj 34-krat s topim delom sekire udaril po glavi. Poškodbe so bile grozljive; zmečkanine možganov, krvavitev pod možgansko opno, zdrobljen lobanjski svod, zlom lobanjske baze, zdrobljene obrazne kosti, prelom zatilne in temenske kosti, raztrganine možganske opne.

Umor je zagrešil v noči na 20. november 2021. Na krškem okrožnem sodišču ga je najprej priznal, in to že na predobravnavnem naroku, tako da so ga na 15 let zapora obsodili brez klasičnega sojenja. Vendar je višje sodišče sodbo razveljavilo, češ da je obramba predlagala izločitev nekaterih dokazov iz sodnega spisa, zaradi česar sodnik priznanja sploh ne bi smel sprejeti. Sledilo je novo sojenje, a tudi tokrat (decembra lani) je dobil 15 let. Šterban se je zagovarjal, da sta usodnega večera z ženo po televiziji gledala Ljubezen na vasi, potem pa se je ona odpravila v posteljo. »Ko sem vstopil v sobo, še ni spala. Ko je videla, da imam v roki sekiro, je rekla: Kaj si znorel? In potem se je zgodilo, kar se je. Ni pa res, da bi jo ubil zahrbtno. In tudi to je laž, da bi jo udaril 34-krat. Niti petnajstkrat je nisem,« je med drugim povedal.

O starosti in bolezni

Tudi na to razsodbo se je obramba pritožila. Zagovornik Peter Prus Pipuš je vrsto ugovorov pred mesecem predstavil na javni seji na ljubljanskem višjem sodišču. Vendar senata z nobenim od svojih argumentov ni prepričal in je ta prvostopenjsko sodbo v celoti potrdil. Kot je višje sodišče navedlo v sodbi, so bile nekatere odvetnikove pritožbene navedbe povsem nerelevantne in nepovezane z obravnavano zadeve. Tiste, ki bi lahko bile relevantne, pa so bile neutemeljene. Recimo očitek, da so bili obremenilni dokazi pridobljeni nezakonito, ker naj bi policija v Šterbanovo hišo po kaznivem dejanju vstopila na nezakonit način. Ali pa zagovornikova trditev, da bi sodišče moralo izločiti mnenje sodne izvedenke psihiatrinje (ki je ocenila, da je bil obtoženi nebistveno zmanjšano prišteven). Višje sodišče se prav tako ni strinjalo, da Šterban v postopku ni dobil ustreznega pravnega pouka oziroma ga ni razumel. Večkrat so ga namreč opozorili na pravice, ki mu pripadajo, izvedenec pa je ocenil, da jih je tudi razumel.

Prus Pipuš je še opozarjal, da sodišče v Krškem ni izvedlo vseh dokazov, ki bi lahko vplivali na višino kazni. Tudi glede tega mu višje sodišče ni sledilo in je pritrdilo krškemu, da starosti in slabega zdravstvenega stanja obtoženca v konkretni zadevi ne morejo upoštevati kot posebni olajševalni okoliščini. Pogoji, da bi mu morebiti kazen izrekli pod spodnjo zakonsko mejo 15 let zapora (zagroženih je do 30 let), tako niso izpolnjeni.