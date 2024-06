Tat je kradel predvsem parfume, alkoholne pijače in različne prehrambne izdelke. Policisti novomeške policijske postaje so v teh dneh prišli na sled 21-letnemu domačinu, ki je osumljen, da je v Novem mestu in Ljubljani izvršil najmanj 25 tatvin. Osumljencu, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj, so odvzeli prostost in ga ovadili. Privedli so ga pred preiskovalno sodnico, ki je zanj že odredila pripor.