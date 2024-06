Lennonova kitara dosegla rekordno ceno

Na dražbi v New Yorku so za 2,9 milijona dolarjev prodali kitaro Johna Lennona, ki je postala najdražji inštrument skupine The Beatles, ki so ga kdaj prodali na dražbi. Akustično kitaro framus z 12 strunami so našli na podstrešju, potem ko je bila več kot 50 let domnevno izgubljena.