Boračevo je v ponedeljek okoli 18. ure zajel silovit, čeprav kratkotrajen naliv, ki je trajal okoli 15 minut. »Ponedeljkove količine vode so zelo presegle normalne količine dežja, tega se ne da zanikati, tako da se včeraj Boračeva in Radenci v nobenem primeru ne bi rešili poplav. A v preteklosti so s komasacijami, ko so delali velike obdelovalne površine, zasipali nekatere manjše potoke in jarke in vse skupaj speljali v le en potok, kar je seveda napaka. A včeraj bi bile poplave v vsakem primeru,« je dejal župan Radencev Roman Leljak.

Podrobnejšo oceno škode bodo v občini naredili v prihodnjih dneh. Leljak ocenjuje, da je na občinski infrastrukturi škode za okoli 400.000 evrov, na zasebnih stavbah pa prav tako za več sto tisoč evrov.

Evakuacija družine

Ponedeljkova popoldanska ujma je prizadela tudi občino Gornja Radgona. Po besedah županje Urške Mauko Tuš so se sprožili vsi zemeljski plazovi, ki so že bili popisani, pa tudi številni novi. Ogroženih je nekaj hiš. »Družino v Črešnjevcih smo morali zaradi plazu nad hišo trenutno izseliti,« je povedala županja. Dodala je, da so po prvih ogledih terena ocenili, da je poškodovanih okoli 15 kilometrov cest. Na varno so začasno preselili dve družini, poleg tiste v Črešnjevcih še v Zbigovcih. Županja še ocenjuje, da je škode v občini za okoli 10 milijonov evrov.