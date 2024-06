Zjutraj, nekaj minut pred šesto, poslušam na prvem programu nacionalnega radia (nekateri ga imenujemo javni) misli dneva, ki so pretežno razmišljanja duhovnikov (včasih ne nujno v nasprotju z laičnimi razmišljanji), ki bi sodila v cerkev ob pridigah. Vsaj sam tako razumem vero – kot ponotranjeno pravico do svojega prepričanja, ki ga nimam pravice vsiljevati nikomur. Predstavljajte si samo, da bi se v istem terminu pojavil v etru nekdo, ki je po svojem prepričanju ateist, še huje, komunist, in bi razširjal teze, kako je treba v imenu enakosti pred naravo zapleniti vse nezasluženo premoženje bogatašem, ki so – kakšno naključje – v večini (pri nas) katoliške vere. Zatorej pamet v roke, ljudje, ohranimo svojo vero doma, v svojem varnem prijaznem domačem kotičku, in se spravimo s katerim koli že Bogom, življenje pa naj v duhu razsvetljenstva uravnavajo življenjski zakoni, napisani po volji večine osveščenih in empatičnih ljudi. Verjamem v tako večino v Sloveniji, ki bo zmogla razumeti največjo od vseh pravic, svobodo duha in s tem odločanja o tem, kako bomo dostojanstveno živeli drug z drugim, ne glede na svetovni nazor in ne nazadnje tudi o tem, kako bomo dostojanstveno svoje življenje tudi zaključili.

Javni RTV pa sporočam (kot delček civilne družbe), da naj se ukvarja s posvetnimi stvarmi, mnogo tega je še treba urediti, preden bomo lahko rekli: »To pa je država, v kateri smo vsi enako vredni!«

Srečo Knafelc, Krvava Peč