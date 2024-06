Knjižnice številnim obiskovalcem nedostopne, 3.

Kot zagovornica pomembnosti javnih krajevnih knjižnic pri uresničevanju posameznikove pravice do informiranja, izobraževanja in kulture (Apologija za krajevno knjižnico, Knjižnica, št. 57, 2013, str. 15–47) sem se razveselila javnega upravičenega pritoževanja uporabnice knjižnic, gospe Julije Lukovnjak, na spremenjen in za uporabnike neprimeren urnik odprtosti knjižnic. Argumenti, ki jih navaja, so prepričljivi in nobena od drugih možnosti, ki ji ponuja osrednja knjižnica za variantno dostopnost knjižničnega gradiva in storitev, ne more ustrezno nadomestiti vseh prednosti dostopnosti knjižničnih storitev v prostorih knjižnice.