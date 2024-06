Nov obratovalni čas knjižnične mreže Mestne knjižnice Ljubljana je prinesel spremembe predvsem v tistih enotah, kjer večinoma dela en sam zaposleni, saj smo morali zaposlenim zagotoviti odmor v skladu z zakonom o evidenci delovnega časa in bili zato primorani skrajšali odprtost nekaterih knjižnic v večini primerov za pol ure. Trditev, da je več knjižnic zato svoj delovni čas omejilo le na pet ur na dan, ne drži.

Ena od enot, omenjena v članku, Knjižnica dr. Franceta Škerla, je odprta v popoldanskem času tri dni na teden po 6,5 ure ter dva dneva po 5 ur in ob sobotah nikoli ni bila odprta. V Knjižnici Otona Župančiča se je obratovalni čas tedensko skrajšal za 2,5 ure, enako v Slovanski knjižnici, s tem da je v njej velika čitalnica med tednom vsem uporabnikom na voljo do 22. ure. Z novo Knjižnico Rog, ki je od jeseni 2023 odprta ves dan in tudi ob sobotah, smo zamenjali dve manjši bližnji knjižnici, ki sta bili do tedaj odprti le v polovičnem delovnem času.

Skupna tedenska odprtost Mestne knjižnice Ljubljana je v letu 2023 znašala 1203 ure, v letu 2024 pa načrtujemo tedensko 1184 ur, razlika je torej le 19 ur v vsej naši knjižnični mreži 34 knjižnic.

S prilagoditvijo odpiralnega časa smo se izognili obveznemu zapiranju naših knjižnic sredi dneva, saj bi to povzročilo več težav našim obiskovalcem, kot če je delovni čas nekoliko skrajšan, vendar še vedno neprekinjen. Te knjižnice so: Brezovica, Dobrova, Frana Levstika, Gameljne, Horjul, Ig, Jurij Vega, Podpeč, Savsko naselje, Škofljica, Vodice in Zadvor.

Spremembe v odpiralnih časih večjih knjižnic in krajevnih knjižnic so torej minimalne, razlike v odpiralnih časih med večjimi in manjšimi krajevnimi knjižnicami pa so obstajale tudi pred omenjeno spremembo. Pri spremembi smo upoštevali statistične podatke o obiskanosti vsake posamezne enote preko dneva. Že zdaj je kar 11 knjižnic odprtih ves dan in tudi ob sobotah, ter so enakomerno razporejene po mestu in v okolici Ljubljane.

Ker članek vsebuje tudi nekaj trditev, da naj bi bili obiskovalci prikrajšani za naše storitve, smo preverili statistične podatke o izposoji v prvih petih mesecih letošnjega leta. Izposoja je za 5 % višja kot v enakem obdobju lani, še posebej je bila izposoja za kar 9 % višja v mesecih februar in april.

Rezultati kažejo, da knjižnice nismo nedostopne in da v letošnjem letu izvedena manjša prilagoditev odprtosti nekaterih enot v Mestni knjižnici Ljubljana ne vpliva na zmanjšanje števila izposoj.

dr. Teja Zorko, direktorica MKL